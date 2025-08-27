Bác sĩ TP.HCM luân phiên đến Côn Đảo: Cơ hội để rèn luyện, trưởng thành 27/08/2025 13:59

(PLO)- Chương trình bác sĩ TP.HCM luân phiên đến Côn Đảo công tác chính thức khởi động, mang đến sự hỗ trợ y tế chuyên sâu cho người dân đảo xa.

Sáng 27-8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ ra quân bác sĩ chuyên khoa TP.HCM luân phiên đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo giai đoạn từ nay đến 2030.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của ngành y tế TP.HCM dành cho đồng bào, chiến sĩ nơi đảo xa.

Tăng cường bác sĩ cho đặc khu Côn Đảo

Ông nhấn mạnh, Côn Đảo là địa bàn có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh, đồng thời là điểm đến quan trọng về du lịch sinh thái và tâm linh. Tuy nhiên, năng lực y tế tại chỗ còn nhiều hạn chế, đặc biệt thiếu nguồn nhân lực chuyên khoa sâu.

Các bác sĩ TP.HCM luân phiên đến Côn Đảo tham gia công tác, đợt 1. Ảnh: DI LINH

Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm y tế lớn với hệ thống bệnh viện tuyến cuối và các trường đại học y khoa, hoàn toàn có thể chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ Côn Đảo một cách chủ động, chiến lược và lâu dài.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: DI LINH

Đợt công tác đầu tiên diễn ra từ ngày 3 đến 30-9-2025, với sự tham gia của các bác sĩ thuộc các chuyên khoa sản, nhi, ngoại, nội, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình và lọc thận từ nhiều bệnh viện lớn như Hùng Vương, Bình Dân, Nhi đồng 1, Nhân dân Gia Định, Chấn thương Chỉnh hình, Nguyễn Tri Phương.

Bệnh viện Hùng Vương sẽ chủ trì triển khai ngân hàng máu tại Côn Đảo để kịp thời đáp ứng nhu cầu truyền máu khẩn cấp.

Qua đó, chương trình luân phiên đặt ra ba mục tiêu chính: Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thiết yếu và nâng cao; chuyển giao kỹ thuật để y tế tuyến trước từng bước làm chủ chuyên khoa, tiến tới chuyên khoa sâu; và thiết lập mạng lưới hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa với các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM.

Ông Dũng cho rằng mục tiêu cốt lõi của chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh, mà còn hướng tới xây dựng năng lực y tế tại chỗ.

“Mỗi bác sĩ luân phiên đến Côn Đảo mang theo không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn cả tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và thái độ khiêm tốn học hỏi, để mỗi ca bệnh đều trở thành một dấu ấn tốt đẹp đối với người dân”, ông Dũng nói.

Cùng chung tay phát triển y tế vùng biển đảo

Tại buổi lễ, Sở Y tế cũng công bố quyết định điều động bổ nhiệm ông Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Bến Cát giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, đồng thời công bố danh sách các bác sĩ chuyên khoa luân phiên đợt 1 tham gia công tác tại Côn Đảo.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Anh Phi. Ảnh: DI LINH

Nhận nhiệm vụ mới, ông Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, cho biết bản thân rất vinh dự nhưng cũng nhiều trăn trở khi được giao nhiệm vụ mới. Ban đầu ông còn nhiều lo lắng, song nhờ sự động viên của lãnh đạo Sở Y tế, gia đình và đồng nghiệp, ông thêm quyết tâm cống hiến.

Ông bày tỏ sẽ nỗ lực cùng tập thể Trung tâm y tế và đội ngũ bác sĩ TP.HCM hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển y tế nơi biển đảo Tổ quốc.

Cũng là một trong những bác sĩ tham gia đợt 1, ThS.BS CKI Hoàng Quốc Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, chia sẻ trong một chuyến công tác trước đây đến Côn Đảo, anh đã trực tiếp lắng nghe những khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân.

ThS.BS CKI Hoàng Quốc Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình chia sẻ. Ảnh: DI LINH

"Trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của y tế cơ sở và sự hỗ trợ từ tuyến trên để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Chính điều này thôi thúc tôi quay lại, với mong muốn góp phần vừa nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế Côn Đảo, vừa tạo nền tảng bền vững để trung tâm tiến gần hơn mô hình bệnh viện đa khoa trong tương lai, đồng thời cũng là cơ hội để các bác sĩ trẻ như tôi rèn luyện và trưởng thành", BS Hoàng Quốc Anh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo TP.HCM, Sở Y tế, các bệnh viện và đội ngũ bác sĩ đã dành tình cảm đặc biệt cho nhân dân Côn Đảo thông qua chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: DI LINH

Ông cho biết, người dân rất kỳ vọng khi có thêm bác sĩ về địa phương. Trong điều kiện còn khó khăn, việc các bác sĩ gác lại công việc, gia đình để nhận nhiệm vụ nơi xa là nỗ lực lớn, đồng thời cũng tạo động lực để đội ngũ y tế địa phương nâng cao chuyên môn và khích lệ thế hệ trẻ Côn Đảo phấn đấu học tập, xây dựng quê hương.