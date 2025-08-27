Bác sĩ TP.HCM luân phiên đến Côn Đảo: Cơ hội để rèn luyện, trưởng thành

Sáng 27-8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ ra quân bác sĩ chuyên khoa TP.HCM luân phiên đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo giai đoạn từ nay đến 2030.
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của ngành y tế TP.HCM dành cho đồng bào, chiến sĩ nơi đảo xa.
Tăng cường bác sĩ cho đặc khu Côn Đảo
Ông nhấn mạnh, Côn Đảo là địa bàn có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh, đồng thời là điểm đến quan trọng về du lịch sinh thái và tâm linh. Tuy nhiên, năng lực y tế tại chỗ còn nhiều hạn chế, đặc biệt thiếu nguồn nhân lực chuyên khoa sâu.
Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm y tế lớn với hệ thống bệnh viện tuyến cuối và các trường đại học y khoa, hoàn toàn có thể chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ Côn Đảo một cách chủ động, chiến lược và lâu dài.
Đợt công tác đầu tiên diễn ra từ ngày 3 đến 30-9-2025, với sự tham gia của các bác sĩ thuộc các chuyên khoa sản, nhi, ngoại, nội, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình và lọc thận từ nhiều bệnh viện lớn như Hùng Vương, Bình Dân, Nhi đồng 1, Nhân dân Gia Định, Chấn thương Chỉnh hình, Nguyễn Tri Phương.
Bệnh viện Hùng Vương sẽ chủ trì triển khai ngân hàng máu tại Côn Đảo để kịp thời đáp ứng nhu cầu truyền máu khẩn cấp.
Qua đó, chương trình luân phiên đặt ra ba mục tiêu chính: Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thiết yếu và nâng cao; chuyển giao kỹ thuật để y tế tuyến trước từng bước làm chủ chuyên khoa, tiến tới chuyên khoa sâu; và thiết lập mạng lưới hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa với các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM.
Ông Dũng cho rằng mục tiêu cốt lõi của chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh, mà còn hướng tới xây dựng năng lực y tế tại chỗ.
“Mỗi bác sĩ luân phiên đến Côn Đảo mang theo không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn cả tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và thái độ khiêm tốn học hỏi, để mỗi ca bệnh đều trở thành một dấu ấn tốt đẹp đối với người dân”, ông Dũng nói.
Cùng chung tay phát triển y tế vùng biển đảo
Tại buổi lễ, Sở Y tế cũng công bố quyết định điều động bổ nhiệm ông Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Bến Cát giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, đồng thời công bố danh sách các bác sĩ chuyên khoa luân phiên đợt 1 tham gia công tác tại Côn Đảo.
Nhận nhiệm vụ mới, ông Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, cho biết bản thân rất vinh dự nhưng cũng nhiều trăn trở khi được giao nhiệm vụ mới. Ban đầu ông còn nhiều lo lắng, song nhờ sự động viên của lãnh đạo Sở Y tế, gia đình và đồng nghiệp, ông thêm quyết tâm cống hiến.
Ông bày tỏ sẽ nỗ lực cùng tập thể Trung tâm y tế và đội ngũ bác sĩ TP.HCM hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển y tế nơi biển đảo Tổ quốc.
Cũng là một trong những bác sĩ tham gia đợt 1, ThS.BS CKI Hoàng Quốc Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, chia sẻ trong một chuyến công tác trước đây đến Côn Đảo, anh đã trực tiếp lắng nghe những khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân.
"Trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của y tế cơ sở và sự hỗ trợ từ tuyến trên để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Chính điều này thôi thúc tôi quay lại, với mong muốn góp phần vừa nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế Côn Đảo, vừa tạo nền tảng bền vững để trung tâm tiến gần hơn mô hình bệnh viện đa khoa trong tương lai, đồng thời cũng là cơ hội để các bác sĩ trẻ như tôi rèn luyện và trưởng thành", BS Hoàng Quốc Anh chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo TP.HCM, Sở Y tế, các bệnh viện và đội ngũ bác sĩ đã dành tình cảm đặc biệt cho nhân dân Côn Đảo thông qua chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa.
Ông cho biết, người dân rất kỳ vọng khi có thêm bác sĩ về địa phương. Trong điều kiện còn khó khăn, việc các bác sĩ gác lại công việc, gia đình để nhận nhiệm vụ nơi xa là nỗ lực lớn, đồng thời cũng tạo động lực để đội ngũ y tế địa phương nâng cao chuyên môn và khích lệ thế hệ trẻ Côn Đảo phấn đấu học tập, xây dựng quê hương.
Số lượng bác sĩ tình nguyện đến Côn Đảo đã đủ đến hết năm 2026
Chương trình không chỉ là hành động mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần phục vụ của ngành y tế TP sau hợp nhất: "Y tế TP.HCM không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn lan tỏa về tinh thần trách nhiệm đến những vùng xa nhất như Côn Đảo".
Với hoạt động này, dù địa lý có xa xôi như Côn Đảo, bà con nơi đây và cả du khách sẽ tiếp cận được dịch vụ y tế chuyên nghiệp và chất lượng, đây là hành động thiết thực thể hiện định hướng phát triển toàn diện và công bằng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Đến hiện tại, chương trình nhận được sự hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ của nhân viên y tế trong toàn ngành, nhất là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành.
Một hoạt động quan trọng khác được lãnh đạo Sở Y tế đặt hàng cho các bác sĩ luân phiên đó là tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo. Tăng cường kết nối, hội chẩn từ xa với các chuyên gia của các bệnh viện tuyến cuối khi gặp trường hợp phức tạp.
Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao và trân trọng ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của lãnh đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và tinh thần xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ luân phiên đến công tác tại Côn Đảo của các bác sĩ tham gia đợt 1.
Hiện danh sách các bác sĩ đăng ký luân phiên tới đặc khu Côn Đảo tại Sở Y tế đã đủ kéo dài đến hết năm 2026.
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM