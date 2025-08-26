TP.HCM: 7 bác sĩ chuyên khoa đầu ngành sẽ luân phiên ra đặc khu Côn Đảo 26/08/2025 19:51

(PLO)- 7 bác sĩ chuyên khoa thuộc các bệnh viện đầu ngành của TP.HCM sẽ tham gia đợt luân phiên đầu tiên đến công tác tại đặc khu Côn Đảo.

Tối 26-8, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đoàn bác sĩ của ngành y tế TP bao gồm 7 bác sĩ chuyên khoa khác nhau sẽ tham gia đợt luân phiên đầu tiên đến công tác tại đặc khu Côn Đảo.

Họ là những bác sĩ giỏi, có tay nghề cao thuộc các bệnh viện đầu ngành của TP gồm Bình Dân, Nhân dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Chấn thương Chỉnh hình và Nguyễn Tri Phương.

Theo kế hoạch, sáng 27-8, Sở Y tế sẽ tổ chức lễ ra quân và vào ngày 3-9 các bác sĩ sẽ khởi hành đến công tác tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 sẵn sàng tham gia đợt luân phiên đầu tiên đến công tác tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: SYT

Bác sĩ Thượng chia sẻ thêm, việc làm này thể hiện quan điểm nhất quán của ngành y tế TP.HCM là "Không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất".

Chương trình không chỉ là hành động mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần phục vụ của ngành y tế TP sau hợp nhất: "Y tế TP.HCM không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn lan tỏa về tinh thần trách nhiệm đến những vùng xa nhất như Côn Đảo".

Theo bác sĩ Thượng, chương trình nhận được sự hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ của nhân viên y tế trong toàn ngành, nhất là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành.

“Với hoạt động này, dù địa lý có xa xôi như Côn Đảo, bà con nơi đây và cả du khách sẽ tiếp cận được dịch vụ y tế chuyên nghiệp và chất lượng, đây là hành động thiết thực thể hiện định hướng phát triển toàn diện và công bằng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - bác sĩ Thượng nhấn mạnh.

Buổi khảo sát tại Côn đảo của lãnh đạo TP và lãnh đạo các bệnh viện chuẩn bị cho Chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác tại đặc khu Côn đảo, ngày 16-7-2025. Ảnh: SYT

Bên cạnh các đợt luân phiên công tác của các bác sĩ chuyên khoa dài hạn và liên tục, ngành y tế TP còn triển khai những đợt khám, chữa bệnh ngắn hạn của các bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn TP như chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng…

Đợt đầu tiên cũng diễn ra trong tháng 9-2025 là chăm sóc răng miệng cho học sinh, do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM đảm trách.

Một hoạt động quan trọng khác được lãnh đạo Sở Y tế đặt hàng cho các bác sĩ luân phiên đó là tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo. Tăng cường kết nối, hội chẩn từ xa với các chuyên gia của các bệnh viện tuyến cuối khi gặp trường hợp phức tạp.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao và trân trọng ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của lãnh đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và tinh thần xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ luân phiên đến công tác tại Côn Đảo của các bác sĩ tham gia đợt 1.

Hiện danh sách các bác sĩ đăng ký luân phiên tới đặc khu Côn Đảo tại Sở Y tế đã đủ kéo dài đến hết năm 2026.