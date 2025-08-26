Sốt xuất huyết tăng 221%, TP.HCM gấp rút mở rộng giường điều trị 26/08/2025 14:17

(PLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM ghi nhận trên 26.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 221% so với cùng kỳ.

Ngày 26-8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM (gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đã ghi nhận trên 26.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 221% so với cùng kỳ.

Riêng trong tuần vừa qua có trên 2.000 ca mắc mới, trong đó 74% là ca nặng và 8% có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Bệnh nhi điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, với số ca mắc đáng báo động. Trước tình hình này, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, nhằm hạn chế ca chuyển nặng và không qua khỏi.

Theo đó, các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện nhi và đa khoa phải mở rộng số giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh. Song song đó, ngành y tế tổ chức tập huấn liên tục cho bác sĩ từ tuyến cơ sở đến tuyến trên về phác đồ chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết.

Công tác giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch được tăng cường, đồng thời các hoạt động truyền thông đa phương tiện cũng được đẩy mạnh để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động phòng dịch.

Ngoài sốt xuất huyết, ngành y tế cũng cảnh báo bệnh chikungunya (bệnh truyền nhiễm do muỗi Aedes aegypti gây ra), có đặc điểm tương tự sốt xuất huyết. Dù TP.HCM hiện chưa ghi nhận ca mắc nhưng theo dữ liệu khoa học, bệnh này từng lưu hành tại Việt Nam. Do chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng ngừa tốt nhất vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt.

Bác sĩ Chín kêu gọi mỗi gia đình dành thời gian kiểm tra, loại bỏ lăng quăng trong các vật dụng chứa nước, thu gom phế thải, súc rửa bể chứa, phối hợp với y tế địa phương trong việc phun hóa chất diệt muỗi.

Người dân cũng được khuyến nghị duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh thêm nhiều bệnh truyền nhiễm khác.