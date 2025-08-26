Khánh thành cơ sở giáo dục duy nhất trong Cụm y tế Tân Kiên 26/08/2025 12:35

(PLO)- Cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức khánh thành, nằm trong định hướng xây dựng “campus y tế” đầu tiên của Việt Nam tại Cụm y tế Tân Kiên.

Ngày 26-8, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức khánh thành dự án cơ sở 2 - Trụ sở Tân Nhật.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho rằng việc khánh thành cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là dấu mốc quan trọng, không chỉ với nhà trường mà còn với ngành y tế TP trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông chia sẻ: “Cách đây 2,5 năm, tôi dự lễ khởi công dự án, hôm nay được trở lại trong buổi lễ khánh thành công trình hiện đại, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự kiên định và quyết tâm của TP trong phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao”.

Khánh thành cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cơ sở giáo dục duy nhất trong Cụm y tế Tân Kiên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cơ sở 2 của trường nằm trong định hướng xây dựng “campus y tế” đầu tiên của Việt Nam tại Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên (Cụm y tế Tân Kiên), tích hợp giảng dạy, nghiên cứu, thực hành và chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế.

Theo ông Đức, quyết định đầu tư quy mô lớn này thể hiện sự ưu tiên đặc biệt của TP cho giáo dục và y tế. Dự án còn được thi công vượt tiến độ 3 tháng, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Ông kỳ vọng trường sẽ khai thác hiệu quả cơ sở mới, tạo môi trường thuận lợi cho đào tạo, nghiên cứu, thực hành lâm sàng và trở thành trung tâm đào tạo y khoa hàng đầu cả nước.

Các đại biểu tham gia nghi thức trồng cây trong khuôn viên trường. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đồng thời, ông Đức kêu gọi các sở, ngành tiếp tục đồng hành để phát huy hiệu quả công trình, hướng đến xây dựng cụm y tế Tân Kiên thành trung tâm y tế chuyên sâu tầm khu vực ASEAN.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhận định với quy mô lớn cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Trụ sở Tân Nhựt không chỉ giúp mở rộng đáng kể quy mô hoạt động của nhà trường mà còn là một bước chuyển mình chiến lược, kiến tạo nền tảng vững chắc để trường phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập.

Cơ sở 2 của trường nằm trong định hướng xây dựng “campus y tế” đầu tiên của Việt Nam tại cụm y tế Tân Kiên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm đào tạo y khoa có quy mô lớn, hiện đại bậc nhất cả nước và ngang tầm các nước trong khu vực. Hướng đến phát triển thành một trong những đại học khoa học sức khỏe hàng đầu trong cả nước, hội nhập quốc tế.

“Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để đảm bảo công tác tiếp nhận, vận hành và đưa công trình tầm cỡ quốc tế này vào sử dụng đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả” - ông Hào nhấn mạnh.

Công trình giáo dục trọng điểm Công trình cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức khởi công vào ngày 27-2-2023, tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng từ ngân sách TP. Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của TP.HCM chào mừng Quốc khánh 2-9. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 67.400 m2, bao gồm 3 khối nhà chính cùng các hạng mục phụ trợ. Trong đó, khối giảng đường, học tập và đào tạo được xây dựng với quy mô 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 77.000 m2. Khối hành chính, thư viện và nhà thể thao gồm 10 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 28.000 m2. Khối nhà để xe được xây dựng quy mô 8 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 22.000 m2.