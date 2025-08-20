Khánh thành Bệnh viện An Bình ngay trung tâm TP, bệnh nhân mừng 20/08/2025 11:49

(PLO)- Dự án xây dựng mới Bệnh viện An Bình góp phần tăng số bệnh viện công lập với cơ sở hạ tầng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Ngày 20-8, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) chính thức khánh thành dự án cải tạo, xây dựng mới (giai đoạn 2).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình, cho biết với cơ sở mới, khang trang và đồng bộ trong hệ thống y tế của TP, bệnh viện sẽ phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và tinh thần trách nhiệm để tiếp nhận, khai thác, sử dụng công trình một cách hiệu quả nhất.

“Chúng tôi quyết tâm phát triển chuyên môn, mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, gần gũi, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận từ dịch vụ cơ bản đến chuyên sâu” - bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Lễ khánh thành Bệnh viện An Bình giai đoạn 2. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tập trung vào một số định hướng trọng tâm như tiếp tục phát triển chuyên khoa thế mạnh ở các lĩnh vực nội khoa, tim mạch, thần kinh, mắt, răng - hàm - mặt, đồng thời duy trì chất lượng cao trong điều trị đột quỵ, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu.

Bệnh viện tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao như chẩn đoán hình ảnh với CT Scanner 128 lát cắt, các xét nghiệm chuyên sâu, phát triển các chuyên khoa ngoại tổng quát, chỉnh hình, ngoại thần kinh.

Cạnh đó, bệnh viện tăng cường đào tạo và hợp tác chuyên môn; củng cố nguồn nhân lực, hợp tác với các bệnh viện đầu ngành về sản, nhi và tim mạch; đồng thời đẩy mạnh liên kết đào tạo với các trường đại học y dược trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học để nâng cao năng lực chuyên môn.

Bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tiến tới xây dựng “bệnh viện thông minh” trong quản trị và chăm sóc sức khỏe, góp phần hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh dự án xây dựng mới Bệnh viện An Bình góp phần gia tăng số lượng bệnh viện công lập với cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP đối với sự phát triển của ngành y tế.

“Cơ sở vật chất mới chính là điều kiện nền tảng để đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện An Bình tiếp tục phát triển, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân” - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.

Dự án xây mới Bệnh viện An Bình góp phần gia tăng số lượng bệnh viện công lập với cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sở Y tế TP.HCM định hướng Bệnh viện An Bình tập trung vào ba trọng tâm để sớm đạt cấp chuyên sâu. Thứ nhất, bệnh viện cần nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển mạnh các chuyên khoa trọng điểm. Song song đó, củng cố các chuyên khoa nền tảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư phòng mổ tiên tiến, hệ thống xét nghiệm tự động, kỹ thuật chẩn đoán chính xác và nhanh chóng.

Thứ hai, bệnh viện tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn kết với các bệnh viện tuyến cuối, trường đại học để chuyển giao kỹ thuật, phát triển cơ sở thực hành lâm sàng; đổi mới quản trị, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng theo Bộ Y tế và hướng tới chuẩn quốc tế JCI; triển khai chuyển đổi số toàn diện với hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt, kết nối dữ liệu y tế TP.

Thứ ba, bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực với chiến lược dài hạn, bồi dưỡng bác sĩ trẻ, thu hút và giữ chân nhân tài; phát triển bền vững gắn với mạng lưới y tế cơ sở.

“Bệnh viện An Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm đa khoa chất lượng cao, đóng góp vào mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh, công bằng và hiệu quả vì sức khỏe người dân” - PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nói.