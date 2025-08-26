Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử 26/08/2025 17:53

Ngày 26-8, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đơn vị đã có buổi làm việc cùng đoàn thẩm định vào ngày 25-8, nhằm báo cáo về tiến độ, hiệu quả thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai bệnh án điện tử.

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử. Ảnh: BVCC

TS.BS Dương Huy Lương, Cục phó Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, cho biết thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trong tháng 9-2025, tất cả các bệnh viện trên cả nước, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy - một trong những cánh chim đầu đàn của ngành y tế ở khu vực phía Nam đã tích cực thực hiện.

Trước đây, Bệnh viện Chợ Rẫy nhiều lần thử nghiệm ứng dụng triển khai bệnh án điện tử nhưng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc nên các kế hoạch chưa thể hoàn thiện.

Theo ông Lương, đối với bệnh án điện tử, bệnh viện nào càng lớn, khi triển khai sẽ càng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên đến nay, dưới sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, sau 2 tháng tập trung và quyết liệt, hệ thống bệnh án điện tử của Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức được triển khai.

Bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cũng khẳng định, việc Bệnh viện Chợ Rẫy được thẩm định triển khai thành công bệnh án điện tử đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành y tế nói chung, đồng thời cũng là một thành tích tự hào chào mừng Quốc khánh 2-9.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của bệnh viện.

Nếu trước đây, việc áp dụng còn gặp nhiều trở ngại do đặt kỳ vọng quá cao thì lần này, nhờ kế thừa kinh nghiệm từ các đơn vị đi trước và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Y tế mà trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, việc triển khai đã đạt kết quả khả quan.

Đoàn thẩm định cũng đã có buổi khảo sát thực tế tại khoa Khám bệnh cùng một số khoa, phòng có liên quan. Ảnh: BVCC

Điều đáng ghi nhận nhất không chỉ là nền tảng kỹ thuật, mà còn là sự đồng lòng của tập thể cán bộ, nhân viên y tế khi cùng hướng về một mục tiêu chung “tất cả vì người bệnh”.

Kết quả bước đầu cho thấy bệnh án điện tử đã dần đi vào thực tiễn, được sử dụng thường xuyên ngay cả ngoài giờ hành chính, hình thành thói quen mới của nhân viên y tế trong công việc.

“Dù vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện để đạt đến chuẩn mực cao hơn, song những nỗ lực hiện tại mở ra kỳ vọng Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ trở thành một trong những bệnh viện tiêu biểu trong lĩnh vực bệnh án điện tử, góp phần làm nền tảng cho mục tiêu “không giấy tờ” vào năm 2026” - bác sĩ Việt nói.