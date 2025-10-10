Thành ủy TP.HCM quy định chế độ trợ cấp với cán bộ lão thành cách mạng, thân nhân liệt sĩ 10/10/2025 18:10

(PLO)- Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nêu rõ, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa sẽ hưởng trợ cấp 2 triệu đồng/tháng; thân nhân liệt sĩ được nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quy định số 640 về chế độ, chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và thân nhân liệt sĩ được Thành ủy chăm sóc.

Theo quy định, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và thân nhân liệt sĩ được Thành ủy TP.HCM chăm sóc sẽ chi từ Quỹ Bảo trợ chính sách do Văn phòng Thành ủy quản lý.

Đó là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận, có tên trong danh sách quản lý của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ; cùng thân nhân liệt sĩ được Thành ủy trực tiếp chăm sóc.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm người có công với cách mạng tại phường Bình Trưng tháng 7-2025. Ảnh: THANH TUYỀN

Về chế độ trợ cấp thường xuyên, cán bộ lão thành cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, không tự chăm sóc được sẽ được thực hiện theo Hướng dẫn 04 của Ban Tổ chức Trung ương với mức chi bằng 1,5 lần lương cơ sở mỗi tháng.

Cán bộ lão thành cách mạng (trừ trường hợp vừa nêu trên) hưởng trợ cấp 2,5 triệu đồng/tháng; cán bộ tiền khởi nghĩa hưởng trợ cấp 2 triệu đồng/tháng; thân nhân liệt sĩ được Thành ủy chăm sóc nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng.

Quy định cũng nêu rõ, khi cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa hoặc thân nhân liệt sĩ được Thành ủy chăm sóc từ trần, Thành ủy tổ chức viếng tang với mức chi 2 triệu đồng và 1 vòng hoa viếng.