Đoàn đại biểu trí thức TP.HCM vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 28/09/2025 11:24

(PLO)- Hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác" của đoàn đại biểu trí thức TP.HCM đã khép lại sau 5 ngày.

Chiều tối 27-9, hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác" của đoàn đại biểu trí thức TP.HCM đã khép lại sau 5 ngày kể từ khi khởi hành.

Đoàn do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long làm trưởng đoàn. Trong ngày cuối cùng của hành trình, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long đại diện đoàn đại biểu tặng quà kỷ niệm cho Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Chạm" vào lịch sử

Trước khi viếng, đoàn được Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón và xem phim tư liệu về những năm tháng cuối cùng của Người. Buổi gặp gỡ càng ý nghĩa hơn khi Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng huy hiệu Hồ Chí Minh cho các đại biểu.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu Hồ Chí Minh cho các đại biểu.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày mở cửa đến nay, Lăng đã đón gần 80 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế.

Sau đó, đoàn tiếp tục tham quan Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, nhà sàn và ao cá.

Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đức Lập, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ) chia sẻ, hành trình về nguồn 5 ngày là một chuyến đi ý nghĩa với bản thân ông. Đây là cơ hội để ông cùng hơn 100 đại biểu của đoàn được "chạm" vào lịch sử một cách thật nhất, để cảm nhận rõ hơn từng giá trị, khoảnh khắc lịch sử từng biết đến qua trang sách trước đó.

Đoàn đại biểu trí thức TP.HCM chụp hình kỷ niệm cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với GS.TS Bùi Chí Bửu, đây là một trong những trải nghiệm mà ông rất trân quý. Chuyến đi càng hun đúc thêm lòng tự hào, yêu quê hương đất nước trong chính bản thân vị đại biểu.

"Càng như thế tôi càng thấy rằng, mình phải cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước mình. Tôi cũng mong các bạn trẻ có điều kiện có thể đến những nơi như thế này và luôn nỗ lực học tập, hành động để đất nước ta ngày càng giàu mạnh"- GS.TS Bùi Chí Bửu tâm sự.

Hành trình gắn kết tình yêu quê hương, đất nước

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Việt Long cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi hợp nhất ba tỉnh, TP, TP.HCM tổ chức hành trình về nguồn cho đại biểu trí thức.

Hành trình nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hết sức của Thành ủy TP.HCM, quy tụ đại biểu trí thức từ nhiều lĩnh vực, nhiều thế hệ, đặc biệt có cả trí thức kiều bào yêu nước cùng tham gia.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Việt Long cùng trò chuyện với Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hành trình diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với nhiều hoạt động như tham quan các danh thắng, khám phá văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng, qua đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, khát vọng cống hiến.

"Qua hành trình, các trí thức có cơ hội giao lưu, gắn kết, mở rộng hợp tác, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, niềm tin son sắt và tinh thần yêu nước đến toàn xã hội, đến cộng đồng trí thức trong nước và quốc tế, cùng chung tay xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc" - ông Nguyễn Việt Long nhấn mạnh.