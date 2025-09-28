Đoàn đại biểu trí thức TP.HCM vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều tối 27-9, hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác" của đoàn đại biểu trí thức TP.HCM đã khép lại sau 5 ngày kể từ khi khởi hành.
Đoàn do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long làm trưởng đoàn. Trong ngày cuối cùng của hành trình, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Chạm" vào lịch sử
Trước khi viếng, đoàn được Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón và xem phim tư liệu về những năm tháng cuối cùng của Người. Buổi gặp gỡ càng ý nghĩa hơn khi Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng huy hiệu Hồ Chí Minh cho các đại biểu.
Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày mở cửa đến nay, Lăng đã đón gần 80 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế.
Sau đó, đoàn tiếp tục tham quan Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, nhà sàn và ao cá.
Ông Nguyễn Đức Lập, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ) chia sẻ, hành trình về nguồn 5 ngày là một chuyến đi ý nghĩa với bản thân ông. Đây là cơ hội để ông cùng hơn 100 đại biểu của đoàn được "chạm" vào lịch sử một cách thật nhất, để cảm nhận rõ hơn từng giá trị, khoảnh khắc lịch sử từng biết đến qua trang sách trước đó.
Với GS.TS Bùi Chí Bửu, đây là một trong những trải nghiệm mà ông rất trân quý. Chuyến đi càng hun đúc thêm lòng tự hào, yêu quê hương đất nước trong chính bản thân vị đại biểu.
"Càng như thế tôi càng thấy rằng, mình phải cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước mình. Tôi cũng mong các bạn trẻ có điều kiện có thể đến những nơi như thế này và luôn nỗ lực học tập, hành động để đất nước ta ngày càng giàu mạnh"- GS.TS Bùi Chí Bửu tâm sự.
Hành trình gắn kết tình yêu quê hương, đất nước
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Việt Long cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi hợp nhất ba tỉnh, TP, TP.HCM tổ chức hành trình về nguồn cho đại biểu trí thức.
Hành trình nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hết sức của Thành ủy TP.HCM, quy tụ đại biểu trí thức từ nhiều lĩnh vực, nhiều thế hệ, đặc biệt có cả trí thức kiều bào yêu nước cùng tham gia.
Hành trình diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với nhiều hoạt động như tham quan các danh thắng, khám phá văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng, qua đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, khát vọng cống hiến.
"Qua hành trình, các trí thức có cơ hội giao lưu, gắn kết, mở rộng hợp tác, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, niềm tin son sắt và tinh thần yêu nước đến toàn xã hội, đến cộng đồng trí thức trong nước và quốc tế, cùng chung tay xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc" - ông Nguyễn Việt Long nhấn mạnh.
Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: 50 năm một trọng trách thiêng liêng
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ngày 29-11-1969 Bộ Chính trị quyết định: Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người.
Nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao đó được Đảng, nhà nước giao cho Quân đội, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (nay là Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đảm nhiệm.
Sau hai năm xây dựng, ngày 29-8-1975, công trình Lăng Bác được khánh thành. Đây cũng là ngày Lăng mở cửa đón nhân dân và khách quốc tế vào viếng Bác. Từ đó, ngày 29-8 cũng trở thành Ngày truyền thống của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (đơn vị tiền thân là Đoàn 69) được thành lập ngày 14-5-1976 theo Quyết định số 109/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng, với nhiệm vụ trọng tâm là “giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.
Đến ngày 17-4-2025, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ-BQP về việc tổ chức lại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (phiên hiệu là Bộ Tư lệnh 969).
Từ ngày mở cửa đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón gần 80 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế từ gần 200 quốc gia và các tổ chức quốc tế; phục vụ trên 3.500 buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa.
Với những đóng góp to lớn, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.
Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.