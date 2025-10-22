Truy điệu, án táng 34 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong khi tu bổ Di tích Thành Cổ Quảng Trị 22/10/2025 12:50

(PLO)- 34 hài cốt liệt sĩ phát hiện trong quá trình tu bổ Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Di tích lịch sử Trường Bồ Đề được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị.

Sáng 22-10, Tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ. Đây là các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 34 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Trước đó, từ ngày 14-9 đến 16-10-2025, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và một số di tích trên địa bàn, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội.

Sau Lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sĩ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tiến hành khảo sát, tìm kiếm.

Kết quả, Đội đã quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 32 hài cốt tại Khu Di tích Thành Cổ Quảng Trị và 2 hài cốt tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề.

Tại đây, Đội đã tìm thấy nhiều di vật quý giá của bộ đội như xẻng bộ binh, mũ cối, dây lưng, hộp tiếp đạn AK....

