Xúc động lễ giỗ chung, tưởng niệm các liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị 17/09/2025 06:14

(PLO)- Đúng ngày kết thúc chiến dịch 81 ngày đêm lịch sử (16-9), lễ giỗ chung tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã được tổ chức trang trọng và xúc động tại Thành cổ Quảng Trị.

Tối 16-9, trong không khí trang nghiêm và linh thiêng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, lễ giỗ chung tưởng niệm chiến sĩ hy sinh trong 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 đã diễn ra đầy xúc động.

Đây là hoạt động thường niên do Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị tổ chức, đã trở thành một thông lệ ý nghĩa suốt hơn 20 năm qua.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại lễ giỗ chung tưởng niệm chiến sĩ đã hy sinh trong 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972.

Tham dự lễ giỗ có lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và một số người dân, du khách. Tại đây, Ban Quản lý khu di tích đã ôn lại những ngày tháng chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của hàng nghìn chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ.

Sau phút mặc niệm, ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh đã dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm.

Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích, cho biết chọn ngày 16-9 hàng năm làm ngày giỗ chung cho các liệt sĩ bởi đây là thời điểm kết thúc 81 ngày đêm chiến đấu, gắn liền trực tiếp với sự hy sinh của hàng vạn chiến sĩ tại mảnh đất này.

Lễ giỗ chung tại Thành cổ Quảng Trị đã diễn ra đầy xúc động.

Chiều tối cùng ngày, anh Võ Đức Tài (ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cũng đã có mặt tại Thành cổ Quảng Trị để dâng lên các anh hùng liệt sĩ nén hương bày tỏ lòng nhớ ơn.

"Ngày giỗ chung này rất ý nghĩa, như một lời nhắc nhở thế hệ sau phải nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén nhang dâng lên là lời biết ơn sâu nặng với những người đã ngã xuống để chúng tôi được sống trong hòa bình hôm nay" - anh Tài nói.