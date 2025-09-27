Phim Mưa đỏ: Khó nhất là tái dựng Thành cổ Quảng Trị bằng 3D 27/09/2025 17:45

(PLO)- Ê-kíp kỹ xảo phim Mưa đỏ tiết lộ trong phim có 700 short thực hiện kỹ xảo, khó nhất là tái dựng Thành cổ Quảng Trị bằng đồ hoạ 3D kết hợp khói lửa.

Ngày 27-9, ê-kip kỹ xảo trực thuộc 3DART VFX Studio đã có buổi giao lưu chia sẻ về hành trình thực hiện hơn 700 kỹ xảo của phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) tại ĐH Kinh tế TP.HCM.

Ê-kíp kỹ xảo phim "Mưa đỏ" giao lưu. Ảnh: V.H

Tham dự sự kiện có ông Đinh Việt Phương, Giám đốc Sản xuất/CEO & Founder, ông Nguyễn Dũng Minh, Biên tập/giám sát hình ảnh kỹ xảo và ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng VFX.

Ngoài ra còn có ông Võ Huy Giáp, Giám đốc Đào tạo Học viện MAAC & Founder Layer5 Animation Studio.

Ông Đinh Việt Phương, Giám đốc Sản xuất 3DART VFX Studio.

Theo ông Đinh Việt Phương, 80 người đã tham gia hoàn thành 700 cảnh dùng đến kỹ xảo trong phim Mưa đỏ. Ê-kip kỹ xảo đã có 4,5 tháng hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Ông Nguyễn Dũng Minh chia sẻ, ban đầu dự tính trong phim Mưa đỏ chỉ có hơn 100 cảnh kỹ xảo, nhưng cuối cùng cảnh phải dùng kỹ xảo tăng đến 700.

Sân bay Tà Cơn trong "Mưa đỏ".

Các khung hình "đinh" trong phim Mưa đỏ là sân bay Tà Cơn, Thành cổ Quảng Trị, Hội nghị Paris và hạm đội 7, F-4.

Trong đó, việc tái dựng Thành cổ Quảng Trị trong phim Mưa đỏ bằng đồ họa 3D kết hợp khói lửa là khó nhất.

Khó vì độ dày tư liệu lịch sử (không được sai), độ dày cảm xúc xã hội (không được lạm dụng), độ dày điện ảnh (phải mạnh, nhưng không phô).

Theo đó, bối cảnh Thành cổ Quảng Trị trong phim Mưa đỏ được quay thật. Ê-kip đã tẩy các dấu tích đô thị xung quanh như đèn giao thông, nhà dân, ruộng... để thêm vào các công sự, hầm hào, vật cản, khói lửa, pháo sáng, mảnh văng theo logic quân sự của chiến dịch.

Bối cảnh Thành cổ Quảng Trị.

Ông Phạm Ngọc Anh cho biết thêm khung hình giới thiệu bối cảnh yên bình của thành cổ trước trận chiến mất hơn 100 giờ tạo dựng.

Về sân bay Tà Cơn, ông Đinh Việt Phương chia sẻ với PLO, trong bối cảnh sân bay không còn đường bay, máy bay đã được để trên hệ thống bục, cao hơn khoảng 30 đến 40 m và đoàn chọn điểm đó để làm sở chỉ huy tiền phương bên cạnh sân bay.

Ê-kip đã phải hạ máy bay đó xuống, tạo đường băng, tạo thêm các khí tài bên cạnh bối cảnh thật.

"Để làm được điều đó, chúng tôi chọn scan 3D lại toàn bộ sân bay Tà Cơn rồi mô hình hoá 3D đè lên các dữ liệu 3D đã làm.

Chúng tôi vẫn dùng máy làm trung tâm và có các vị trí của cụm sở chỉ huy tiền phương trên chính file 3D, tạo được camera ảo khớp với camera thật để tạo ra background…" – ông Phương chia sẻ.

Background Hội nghị Paris trong "Mưa đỏ" được đồ hoạ bằng kỹ xảo 3D. Ảnh: ĐPCC



Đặc biệt, đối với cảnh quay Hội nghị Paris trong phim Mưa đỏ, ông Phương cũng cho hay, để thực hiện bối cảnh trong căn phòng cũ thực sự khó vì kiến trúc không còn như xưa. Đồng thời về mặt ngoại giao sẽ gặp rất nhiều vấn đề.

"Vì vậy chúng tôi thực hiện cảnh quay này hoàn toàn trong phim trường, trên nền phông xanh. Sau đó, từ nghiên cứu các ảnh chụp về bối cảnh căn phòng diễn ra Hội nghị Paris thời điểm đó, chúng tôi dùng kỹ xảo để đồ hoạ lại background một cách sát nhất có thể so với bối cảnh mà chúng tôi đã nghiên cứu" - ông Phương chia sẻ thêm.

Một chi tiết nhỏ cho thấy sự ám ảnh của người làm kỹ xảo là con chim vành khuyên. Ê-kíp dùng model 3D, nhưng trước đó phải quan sát đi quan sát lại những đoạn phim thô về chim thật, cách chuyền cành, tư thế đậu, nhịp lắc đầu... để diễn hoạt chính xác.

Mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng ê kíp chia sẻ vẫn có lúc gặp sự cố.

"Khi chuẩn bị tung ra teaser đầu tiên của phim, chúng tôi phát hiện có vài khung hình bị lệch. Teaser có 40 cảnh, những thước phim này rất quan trọng vì đây là sự giới thiệu đầu tiên của phim với người xem. Vì vậy, ê-kíp lập tức dành hẳn 1 đêm làm lại toàn bộ cho kịp tiến độ của nhà phát hành yêu cầu" – ông Phương cho biết.