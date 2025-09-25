Việt Hương trải qua 4 giai đoạn của 1 người phụ nữ trong phim 'Cục vàng của ngoại' 25/09/2025 21:09

(PLO)- Nghệ sĩ Việt Hương cho biết để đảm nhận vai diễn trong "Cục vàng của ngoại" bản thân đã phải tăng cân và giảm cân bất thường từ 5-7 kg để đi qua 4 giai đoạn từ 40 đến 70 tuổi.

Chiều 25-9, tại TP.HCM, đạo diễn Khương Ngọc cùng dàn diễn viên đã gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về dự án phim điện ảnh Cục vàng của ngoại.

Đạo diễn Khương Ngọc (bìa phải) và dàn diễn viên phim. Ảnh: V.H

Dự án phim Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ bà, mẹ và cháu. Khai thác sự hi sinh của người phụ nữ không chỉ dừng lại ở giai đoạn lắng lo cho con mà còn vươn tay bao bọc, bảo vệ, chăm sóc thế hệ tiếp theo là cháu.

Khương Ngọc không áp lực

Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc kể theo tiến trình bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa thể hiện sự chuyển biến thông qua màu phim. Khương Ngọc đã mời chuyên gia chỉnh màu người Thái Lan Chaitawat Thrisansri đảm nhận công việc này.

Đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ

Với dự án Cục vàng của ngoại, đạo diễn Khương Ngọc cho biết bản thân bắt đầu thực hiện như một lời cảm ơn, tri ân những người đồng hành cùng mình và tạo nên sự thành công của phim "Chị dâu" trước đó.

“Lúc đó tôi suy nghĩ những người phụ nữ trong phim Chị dâu như Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh mình sẽ thay đổi họ như thế nào Và đối với mỗi người trong đó thì có vai nào họ chưa làm, tôi sẽ đặt để họ như thế nào. Do đó, phim "Cục vàng của ngoại ra đời"” – đạo diễn Khương Ngọc nói.

Đạo diễn Khương Ngọc cho rằng với thành công của Chị Dâu trước đó, thì đến khi thực hiện Cục vàng của ngoại, bản thân không áp lực vì từ đầu đã xác định đó là hành trình cảm ơn của bản thân với cộng sự.

"Phim này tôi rất thoải mái và không đặt mình vào những tính toán giống như khi làm phim Chị dâu" – Khương Ngọc nói thêm.

Việt Hương phải tăng, giảm cân bất thường

Vào vai bà Hậu, vừa là người mẹ, người bà trong Cục vàng của ngoại, nghệ sĩ Việt Hương cho biết đạo diễn Khương Ngọc cho mình trải qua nhiều chặng đường trong suốt bộ phim.

Vai bà Hậu của Việt Hương. Ảnh: ĐPCC

"Tạo hình trong phim của tôi sẽ liên tục thay đổi, tăng cân bất thường khoảng 5-7 kg và ngược lại trong 4 giai đoạn của một người phụ nữ từ 40 đến 70 tuổi. Chỉ có tôi mới đảm bảo được sức khoẻ để có thể vào vai chứ nếu không sẽ mời một nghệ sĩ lớn tuổi khác để đảm nhận vai này" – Việt Hương chia sẻ.

Việt Hương chia sẻ về vai diễn

"Có một cảnh diễn viên Lê Khánh (vai Diễm) ngồi ăn canh khổ qua, nhìn thì thấy Lê Khánh ăn rất ngon nhưng để có cảnh quay hoàn hảo nhất thì Lê Khánh đã ăn trên 20 trái khổ qua và ăn cơm đến mức ói ra, sau đó Lê Khánh đề nghị có cách nào để bản thân đừng nuốt vì đã quá no. Để động viên, Khương Ngọc đến nói: "Chị làm được'" – nghệ sĩ Việt Hương kể.

"Cục vàng của ngoại" cũng đánh dấu sự trở lại của diễn viên Băng Di với điện ảnh sau 2 năm kể từ "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Phim Cục vàng của ngoại dự kiến khởi chiếu ngày 17-10.