Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hang đá 10/04/2026 17:52

(PLO)- Lực lượng Quân đoàn 34 đã quy tập 12 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật thời chiến tại một hang đá thuộc xã Ia Ly (Gia Lai). Các hài cốt sau đó được đưa về hội trường xã để tổ chức dâng hương.

Ngày 10-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã phát hiện, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly, Gia Lai.

Trước đó, người dân đã phát hiện trong một hang đá thuộc núi Chư Pa, tỉnh Gia Lai có nhiều vật dụng sinh hoạt liên quan đến bộ đội trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 đã triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm và cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ đưa về tại hội trường xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hương, chăm sóc theo nghi thức quân đội.

Tại trong hang đá, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật đi kèm như: tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, đế dép cao su, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu…

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34, đây là khu vực hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 cùng các đơn vị Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966–1969.

Tính từ năm 2020 đến 2025, ở khu vực núi Chư Pa, Đội Quy tập Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 46 hài cốt liệt sĩ.