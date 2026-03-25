Hài cốt liệt sĩ về lại quê hương sau hơn 50 năm 25/03/2026 17:14

(PLO)- Sau hơn 50 năm xa quê, hài cốt liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc được các cơ quan và thân nhân phối hợp đưa trở về Thanh Hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân của nhân dân.

Thông tin với PLO ngày 25-3, ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, cho biết ngày 24-3, Văn phòng phối hợp cùng thân nhân liệt sĩ tổ chức cất bốc, tiễn đưa và di dời hài cốt Liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc từ Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (TP.HCM) ra Ga Sài Gòn, đưa về quê hương và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc (sinh 1951) quê xã Thái Hà, huyện Hà Trung, Thanh Hóa (nay là xã Lĩnh Toại), từng giữ chức Trung sĩ, Tiểu đội phó thuộc đơn vị E1, F5, B2.

﻿ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và thân nhân thực hiện cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc. Ảnh: BTC

Ngày 13-6-1972, liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, đồng đội và quê hương.

Theo ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, hài cốt Liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc chưa trở về cùng gia đình luôn là trăn trở đối với những người làm công tác hậu phương liệt sĩ.

Do đó, Hội đã phối hợp cùng các cơ quan, thân nhân liệt sĩ tìm kiếm, cất bốc và di dời hài cốt về quê hương.

﻿ ﻿ Liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc được đưa về quê nhà. Ảnh: BTC

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi đất mẹ miền Nam, việc cất bốc hài cốt lần này có ý nghĩa đặc biệt, vừa an ủi gia đình liệt sĩ, vừa thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’ của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, ngày 7-1-2026, Sở Nội vụ TP.HCM đã thông báo về việc cất bốc, di dời hài cốt Liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc. Theo Giấy báo tin mộ, phần mộ hiện được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, thuộc Ban Quản trang TP.HCM, vị trí: Khu 1, Tiểu khu 2, Ô số 2, Mộ số 21.

Các cơ quan, đoàn thể và thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt Liệt sĩ Vũ Ngọc Lạc từ Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, chuẩn bị đưa về quê hương Thanh Hóa an táng. Ảnh: BTC

Ngày 4-2-2026, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt, cho phép ông Vũ Văn Thiện (thân nhân liệt sĩ), người thờ cúng liệt sĩ, thực hiện việc đưa hài cốt về quê.