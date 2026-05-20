TP.HCM lấy gần 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN 20/05/2026 14:39

(PLO)- TP.HCM bắt đầu lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin. Toàn TP có 9.869 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN.

Sáng 20-5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) tổ chức phát động làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin.

Buổi phát động diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM.

Trước khi phát động, Ban chỉ đạo 515 TP.HCM đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

9.869 mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu giám định ADN

Tại đây, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết qua khảo sát, trên địa bàn TP có 9.869 mộ chưa có thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM có 13.562 mộ, trong đó có 1.739 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN.

Tặng quà động viên đội lấy mẫu. Ảnh: THANH TUYỀN

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn thông tin Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã thành lập Tổ công tác liên ngành và Đội lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã phối hợp Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền phường Long Bình và các lực lượng liên quan tiến hành khảo sát toàn bộ số mộ trong Nghĩa trang Liệt sĩ TP.

Ảnh: THANH TUYỀN



Trong đó tập trung rà soát, cắm mốc, đánh dấu xác định vị trí đối với 1.739 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu, thiết lập khu lấy mẫu, chuẩn hóa lại thông tin trên bia mộ và trên hệ thống phần mềm quản lý ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP để đối chiếu, gán mã định danh đúng với phần mềm của Bộ Quốc phòng cung cấp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 (bìa phải) trao đổi với Đội lấy mẫu. Ảnh: THANH TUYỀN

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM thành lập hai đội lấy mẫu với 20 thành viên. Mỗi đội gồm đội trưởng, đội phó và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ toàn khâu như khai quật, xây dựng, vận chuyển hài cốt vào khu vực lấy mẫu, lấy mẫu, tuyên truyền, an ninh trật tự, vận chuyển, bàn giao mẫu, số hóa dữ liệu.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, tổng số mộ cần phải lấy mẫu cho làm trước rút kinh nghiệm là 30 trong tổng số 1.739 mộ.

Trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh

Dự buổi phát động, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc làm trước rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc.

Điều này thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đội lấy mẫu trao đổi về công tác lấy mẫu. Ảnh: THANH TUYỀN

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM lưu ý các đội lấy mẫu là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chuẩn hoá phương pháp thực hiện lấy mẫu hài cốt để xét nghiệm ADN, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Do đó, ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các thành viên tổ lấy mẫu thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót. Các thành viên phải được bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị vật tư lấy mẫu theo quy định để đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đội lấy mẫu thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh việc tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Từ đó chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, đúng quy định.