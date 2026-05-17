Nam sinh 17 tuổi tử vong sau khi 2 lần dũng cảm cứu bạn đuối nước 17/05/2026 19:35

(PLO)- Sau khi dũng cảm bơi ra cứu được một bạn, nam sinh 17 tuổi tiếp tục quay lại cứu nạn một bạn khác thì không may bị nước cuốn cả hai.

Chiều 17-5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm nạn nhân.

Trước đó, khoảng 12 giờ 23 phút chiều 15-5, một nhóm gồm 3 em gồm VTS (17 tuổi và MMC (17 tuổi) cùng em MTD (15 tuổi, đều trú tại xã Khâu Vai) rủ nhau xuống khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 (thôn Quán Xí, xã Khâu Vai) để tắm suối.

​Trong lúc tắm, em D không may bị dòng nước cuốn vào vùng nguy hiểm. Thấy em gặp nạn, C đã dũng cảm bơi ra ứng cứu và đưa được D lên bờ an toàn.

Lực lượng PCCC và CNCH vào hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau đó, C phát hiện bạn S gặp nạn dưới dòng nước xiết. Không quản ngại nguy hiểm, C một lần nữa quay lại lòng suối để cứu bạn.

Nhưng do dòng nước quá dữ và thể lực đã suy giảm sau lần cứu trước, cả hai em C và S đã bị nước cuốn trôi mất tích.

​Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Khâu Vai đã lập tức báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và chi viện lực lượng. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền địa phương kích hoạt khẩn cấp Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: CA.

Do địa hình đồi núi hiểm trở, lực lượng trên phải đi bộ hơn 1km đường rừng mới tiếp cận được khu vực xảy ra sự việc. Thời tiết về đêm lạnh, địa hình nguy hiểm trở vách đá dựng đứng hai bên, mực nước sâu và dòng chảy ngầm rất xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em C.

Sau nhiều giờ kiên trì tìm kiếm, thi thể em S cũng đã được tìm thấy vào sáng hôm nay.