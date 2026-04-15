Truy tặng Bằng khen cho nữ sinh 17 tuổi dũng cảm cứu người trên biển 15/04/2026 19:18

(PLO)- Trong lúc đi dạo tại biển Cửa Lò, em Lê Thị Quỳnh Chi đã dũng cảm lao ra sóng dữ cứu học sinh 14 tuổi, nhưng em không qua khỏi.

Chiều 15-4, UBND xã Nghi Lộc (Nghệ An) đã tổ chức Lễ truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi) vì hành động dũng cảm xả thân cứu người tại biển Cửa Lò.

Di ảnh em Lê Thị Quỳnh Chi.

Quỳnh Chi là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thức Tự, tỉnh Nghệ An. Trước đó, ngày 10-4, trong lúc đi dạo tại biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Quỳnh Chi phát hiện một nam sinh 14 tuổi bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa vùng nước xoáy, Chi đã lập tức bơi ra ứng cứu.

GS-TS Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho em Lê Thị Quỳnh Chi.

Em tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân vào gần bờ. Tuy nhiên, do kiệt sức và gặp sóng lớn, nữ sinh bị cuốn ra xa rồi chìm dần. Lực lượng cứu hộ sau đó đã đưa cả hai vào bờ, nhưng chỉ cứu được nam sinh, còn Chi không qua khỏi.

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã truy tặng Bằng khen; Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Lê Thị Quỳnh Chi.

Cũng liên quan vụ việc, sáng cùng ngày 15-4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Võ Hoàng Thành (16 tuổi), học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3, vì hành động dũng cảm cứu người tại biển Cửa Lò.

Trước đó, Thành phát hiện 3 người gặp nạn giữa khu vực có dòng nước xoáy. Em nhanh chóng mượn phao của người dân, bơi ra ứng cứu trong điều kiện sóng lớn, gió mạnh, lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn và tiến hành sơ cứu kịp thời. Trường hợp còn lại do kiệt sức và dòng nước xiết, Thành không thể tiếp cận.

Ông Lê Anh Tuấn (bố của em Lê Thị Quỳnh Chi) nhận Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm từ Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tại gia đình em Lê Thị Quỳnh Chi, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với người thân. Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của nữ sinh, đồng thời khẳng định Quỳnh Chi và Võ Hoàng Thành là những tấm gương tiêu biểu về lòng dũng cảm, tinh thần nhân ái của tuổi trẻ.

Từ những sự việc trên, Tỉnh đoàn Nghệ An khuyến nghị cần tiếp tục tăng cường giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu niên, nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.