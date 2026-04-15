Nghi án nữ sinh viên bị sát hại trong phòng trọ 15/04/2026 17:33

(PLO)- Khi người dân phát hiện thì nữ sinh viên đã tử vong trong phòng trọ, một nam thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đầu giờ chiều 15-4, người dân và các sinh viên bàng hoàng phát hiện một nữ sinh viên bị sát hại trong phòng trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ (gần sau Đại học Vinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và một nam thanh niên bị thương.

Công an đến hiện trường điều tra vụ án mạng nữ sinh viên bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh viên bị tấn công bằng hung khí. Nạn nhân là chị N (22 tuổi, quê Thanh Hoá, sinh viên Trường Đại học Vinh). Nam thanh niên bị thương quê Thanh Hoá vừa từ phía Bắc vào phòng trọ thăm nữ sinh viên nêu trên. Người này bị thương ở vùng cổ và tay đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trường Vinh có mặt bảo vệ hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Được biết, nữ sinh viên học tập tốt, là con gái duy nhất trong gia đình ở Thanh Hoá.