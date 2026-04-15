Khởi tố người quảng cáo, bán thuốc dỏm '100% khỏi hen suyễn' 15/04/2026 12:23

(PLO)- Nguyễn Duy Sơn không phải thầy thuốc nhưng đã mua thuốc trôi nổi trên mạng xã hội rồi đi quảng cáo "100% khỏi hen suyễn" để bán lấy tiền tiêu xài.

Sáng 15-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Duy Sơn (39 tuổi, trú khối Hưng Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh hen suyễn.

Nguyễn Duy Sơn tại cơ quan công an.

Thời gian qua, Sơn đi viết, sơn, vẽ quảng cáo, giới thiệu “100% khỏi hen suyễn, số điện thoại 0366.666.xxx” tại nhiều điểm công cộng (tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông) tại Nghệ An, Hà Tĩnh và cả Hà Nội…

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An phối hợp với Công an xã Đức Châu (tỉnh Nghệ An) phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Trong đó, nổi lên là Sơn.

Hình ảnh Sơn viết lên trụ điện, khu công cộng.

Đồng thời, Sơn còn sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) đăng tải nội dung quảng cáo sai sự thật như: “Khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày 100%”, “Thuốc nam gia truyền Ông Cố truyền lại”, “Hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, khỏi hẳn hen 100% mà không tác dụng phụ cho mọi người”... nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế đề xuất lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Sơn cơ quan công an phát hiện gần 200 lọ thuốc chữa bệnh hen suyễn tên “Thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản – không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược” cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, trong thành phần thuốc tìm thấy, thành phần thuốc tân dược: dexamethasone, chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế).

Theo cơ quan công an, Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, thuốc gia truyền. Số sản phẩm trên được đối tượng mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó tự dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Sơn tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.