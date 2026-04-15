Cục CSGT: Không nâng mức phạt tiền tại dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 168

(PLO)- Theo Cục CSGT, trong dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 không có nội dung nâng mức phạt tiền.

Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (ngày kết thúc lấy ý kiến 19-4-2026).

Sáng 15-5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết một số thông tin, trang mạng xã hội lan truyền nội dung dự thảo chưa chính xác, gây hiểu lầm, chưa đầy đủ.

Theo Cục CSGT, dự thảo Nghị định “không nâng mức phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Theo đó, dự thảo mô tả kỹ hơn, chặt chẽ hơn một số hành vi vi phạm, chủ yếu về kinh doanh vận tải; quy định xử phạt mới với xe kinh doanh vận tải hợp đồng điện tử, xe nội bộ… (với mức xử phạt tương đương như xe kinh doanh vận tải hiện nay).

Đồng thời, dự thảo quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh được sửa đổi theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và một số luật khác (phù hợp với việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan Nhà nước và chính quyền 2 cấp).

Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ví dụ như quy định mức xử phạt tiền và thẩm quyền xử phạt của một số chức danh thuộc ngành đường bộ (Cục trưởng Cục Đường bộ Nam; Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập; Giám đốc Sở Xây dựng….); thẩm quyền và mức xử phạt tiền mới (để thống nhất, đồng bộ với quy định của Nghị định 189/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính) của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ (nâng từ 500 ngàn đồng lên 7,5 triệu đồng), đội trưởng, trạm trưởng, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng phòng….

Việc sửa đổi, bổ sung của dự thảo đối với nâng mức tiền phạt theo thẩm quyền của cán bộ chiến sĩ CSGT đang thi hành công vụ (quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 theo quy định tại Nghị định 189/2025/NĐ-CP) vừa là sự đồng bộ pháp luật, vừa giúp người vi phạm một số hành vi có mức phạt tiền thấp hơn 7,5 triệu đồng có thể nộp phạt trực tiếp cho cán bộ chiến sĩ CSGT đang thực thi nhiệm vụ (xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản), mà không cần tới kho bạc, ngân hàng nộp phạt hoặc thực hiện nộp phạt qua cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.