Khách hàng không đội mũ bảo hiểm, cả khách lẫn tài xế đều có thể bị phạt theo Nghị định 168 02/11/2025 16:13

(PLO)- Luật quy định cả người lái xe và người ngồi phía sau đều bị xử phạt nếu để người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng quy cách.

Mới đây trên mạng xã hội truyền tay nhau clip về một tài xế xe công nghệ chở một khách hàng phía sau không đội mũ bảo hiểm, dù chiếc mũ bảo hiểm đang ở trên tay khách hàng.

Clip được chia sẻ trên nhiều trang và nhận được nhiều phản hồi. Trong đó một số ý kiến cho rằng vì khách hàng ngồi sau xe không lo sợ bị phạt giao thông vì người lái xe mới là người chịu trách nhiệm.

Để người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm thì cả người ngồi phía sau xe và người lái xe đều bị xử phạt. Ảnh: MXH

Theo quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 thì người ngồi sau xe máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Cụ thể, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 như sau:

Người lái xe, người được chở, hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy



Người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người:

a) Chở người bệnh đi cấp cứu; b) Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; c) Trẻ em dưới 12 tuổi; d) Người già yếu hoặc người khuyết tật. Người lái xe, người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Như vậy, người ngồi sau xe máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm cũng bị xử phạt bao nhiêu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì trong trường hợp người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chỉ người điều khiển xe bị phạt mà người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm cũng là người bị phạt.

Thứ nhất, theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì người điều khiển xe máy bị phạt hành chính với mức tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi: Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật).

Thứ hai, theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người ngồi sau xe máy cũng bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi tham gia giao thông.