Làm sao để biết ai đang đứng tên trên giấy đăng ký xe của mình? 25/10/2025 17:49

(PLO)- Chủ xe nên kiểm tra các thông tin về đăng ký xe trong đợt CSGT kiểm tra đăng ký xe toàn quốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện cơ giới đường bộ.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đang chỉ đạo các đơn vị đăng ký xe toàn quốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện cơ giới đường bộ.

Sau thông tin này, nhiều chủ xe đã kiểm tra và tích hợp đăng ký xe của mình trên VneTraffic. Dưới đây là cách kiểm tra phương tiện đang đứng tên trên VneTraffic.

Cách tra cứu dữ liệu đăng ký xe

Để tra cứu danh sách các phương tiện hiện đang đứng tên, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeTraffic bằng VNeID định danh mức 2.

Bước 2: Tại màn hình chính, bạn chọn “Ví giấy tờ” ở góc phải bên dưới màn hình. Sau đó ấn chọn “Giấy đăng ký xe” và nhập mật khẩu. Khi vừa mới định danh mức 2 trên VNeTraffic, hệ thống sẽ yêu cầu tạo mật khẩu, người dân thực hiện đặt mật khẩu theo hướng dẫn của hệ thống.

Sau khi nhập mật khẩu thành công, hệ thống sẽ chuyển đến mục “Đăng ký xe”, nơi người dân có thể kiểm tra toàn bộ các phương tiện đang đứng tên sở hữu.

Người dân dễ dàng tra cứu thông tin chủ xe trên ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: TN

Xe đã bán nhưng vẫn hiển thị trên VNeTraffic, làm sao để xử lý?

Nếu muốn xóa phương tiện mình không còn sở hữu, đã bán từ lâu, người dân cần liên hệ với chủ sở hữu hiện tại để tiến hành sang tên theo quy định pháp luật.

Nếu không thể liên hệ với người đang sử dụng xe, chủ cũ cần thực hiện thủ tục khai báo không còn quyền sở hữu tại trụ sở công an phường, xã, từ đó chấm dứt các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu ĐKX11);

- Thông tin về xe, lý do thu hồi hoặc mất giấy tờ;

- Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu (nếu có).

Nếu chủ xe không còn các giấy tờ như trên, cần ghi rõ lý do trong tờ khai, không cần công chứng hoặc xác nhận.

Ngoài ra, các chủ xe cũng có thể thực hiện nộp tờ khai trực tuyến, qua nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ xác minh.