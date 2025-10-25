Tự rửa ô tô, xe hư theo dòng nước 25/10/2025 10:09

Nhiều người thích tự rửa xe, thậm chí mở khoang máy ra rửa cho sạch. Ai cũng nghĩ mình tiết kiệm và làm đúng cách. Nhưng khi khởi động xe không nổ, và tốn chi phí lớn để sửa chữa sau khi rửa xe.

Các chuyên gia cho biết, hầu như tất cả các trường hợp xe không khởi động sau khi rửa khoang động cơ đều liên quan đến điện. Đừng phun nước mạnh vào hộp cầu chì, máy phát điện hoặc các kết nối điện.

Ô tô được chế tạo để xử lý nước trong khu vực khoang động cơ, vì thường không có lớp đệm kín nước hoàn toàn giữa động cơ và các yếu tố bên ngoài. Vấn đề bắt đầu phát sinh khi một lượng lớn nước được tập trung vào một khu vực, khiến nó vượt qua các vỏ bọc của các thành phần điện quan trọng.

Bất kỳ chiếc xe nào có phun xăng điện tử, nghĩa là có nhiều khả năng phát sinh các vấn đề tốn kém hơn nếu bạn rửa khoang động cơ không đúng cách. Bạn có thể đã làm lỏng một cảm biến quan trọng nào đó khi rửa bằng áp lực cao.

Bộ điều khiển động cơ (ECU) bị hỏng sau khi bị ướt, điều này vẫn có thể xảy ra. Cháy ECU có thể khiến bạn phải đối mặt với hóa đơn sửa chữa rất cao.

Hộp cầu chì có thể không hoàn toàn chống nước và có thể làm đoản mạch cầu chì nếu bị ướt.

Do đó, muốn tự rửa khoang động cơ, phải che chắn máy phát điện và các bộ phận điện nhạy cảm khi xả nước. Cố gắng tránh phun nước trực tiếp vào bất kỳ phích cắm hoặc ổ cắm nào.