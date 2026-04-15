Tài xế Mercedes vi phạm nồng độ cồn, tông 2 xe máy, làm vỡ vòng xuyến 15/04/2026 08:24

(PLO)- CSGT ở Hà Nội đã đo nồng độ cồn của tài xế xe Mercedes, cho kết quả 0,212mg/lít khí thở.

Sáng 15-4, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) và Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giữa ô tô và hai xe máy tại phường Vĩnh Tuy.

Chiếc xe Mercedes trong vụ tai nạn.

Đêm 14-4, xe ô tô hiệu Mercedes mang BKS 30K-366.xx do ông LTK (trú Hà Nội) điều khiển đi trong đường nội khu của khu đô thị cao cấp thuộc phường Vĩnh Tuy.

Sau đó, chiếc xe ông K điều khiển tông trúng máy BKS 29AN-021.xx do anh NVM (trú Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều. Chưa dừng lại ở đó, ông K tiếp tục điều khiển xe lao trực diện vào vòng xuyến và tông trúng xe máy BKS 29D2-333.xx do anh NTH (trú Hà Nội) điều khiển chở vợ ngồi sau. Vụ tai nạn làm vợ của anh H bị thương phải nhập viện cấp cứu, anh H và anh M bị xây xát.

Chiếc xe máy và vòng xuyến bị xe Mercedes tông hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 4 và Công an phường Vĩnh Tuy có mặt tại hiện trường phân làn tránh ách tắc giao thông, hỗ trợ nạn nhân đi cơ sở y tế và điều tra vụ tai nạn.

Sáng nay, Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, ông K vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,212mg/lít khí thở.