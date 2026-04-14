Giải cứu 3 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội 14/04/2026 15:24

(PLO)- Ba người dân mắc kẹt trong vụ cháy chung cư cao tầng đã được cảnh sát giải cứu, đưa xuống sân an toàn.

Khoảng 12 giờ trưa 14-4, xảy ra vụ cháy tại căn hộ 604 tầng 6 chung cư Tân Hồng Hà (số 2, Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội) khiến người dân hoảng sợ.

Được biết, căn hộ nêu trên được thuê làm văn phòng có nhiều giấy tờ dễ cháy, bất ngờ bốc cháy, khói toả ra hành lang, tràn ra cửa sổ…

Hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư.

Do vụ cháy xảy ra giữa trưa, nhiều người trong căn hộ đang ăn cơm hốt hoảng bỏ chạy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy, xe thang của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9, 10, 13 đến hiện trường dập lửa.

Lúc này có ba người ở phòng cạnh hiện trường bị mắc kẹt, Cảnh sát PCCC đã giải cứu, hướng dẫn những người này di chuyển xuống sân an toàn. Ngay sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các tầng.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nỗ lực cứu người dân mắc kẹt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện Công an phường Khương Đình cùng cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản. Toà nhà nêu trên cao 24 tầng, có nhiều căn hộ.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.