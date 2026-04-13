Điều tra vụ cháy nhiều xe máy tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM 13/04/2026 12:53

(PLO)- Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một nhà dân trên đường Trương Thị Ngào khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Ngày 13-4, Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, một số xe máy và vật dụng để tại sân nhà dân trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực sân, cột khói đen bốc cao hơn 10 mét.

Khói lửa bốc lên từ đám cháy. Ảnh: H. TÂM

Phát hiện sự việc, người dân khu vực lập tức hô hoán và huy động bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do các xe máy dựng gần nhau và có nhiều vật liệu dễ cháy, những nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành, đám cháy bùng phát dữ dội.

Vụ việc xảy ra tại khu dân cư đông đúc khiến nhiều người sống lân cận hoảng sợ, lo lắng lửa cháy lan.

Cảnh sát PCCC&CNCH huy động lực lượng và phương tiện tới dập lửa. Ảnh: H. TÂM

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút triển khai đội hình, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy khiến nhiều xe máy bị hư hỏng. Ảnh: H. TÂM

Ghi nhận bước đầu, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, "cháy rụi". Theo nhân chứng tại hiện trường, lửa bắt nguồn từ nhóm xe máy đang dựng sát nhau rồi nhanh chóng lan rộng. Tất cả các xe máy bị cháy đều là xe xăng.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.