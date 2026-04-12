Khoảnh khắc cứu nhiều người thoát khỏi đám cháy nhà ở phường Tân Thới Hiệp 12/04/2026 14:13

(PLO)- Phát hiện đám cháy bùng lên từ căn nhà bốn tầng ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, nhiều người đập cửa lấy sáng cứu nạn nhân mắc kẹt, số khác cột áo quần làm thang thoát ra ngoài...

Ngày 12-4, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà cho thuê trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp.

Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của hai người và khiến năm người khác phải nhập viện cấp cứu.



Khói đen bao trùm căn nhà trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày tại căn nhà có diện tích khoảng 100 m2 (ngang 5 m, dài 20 m).

Căn nhà cháy diện tích khoảng 100 m2 gồm một trệt, bốn lầu. Ảnh: N.TÂN

Đây là loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ, chủ nhà ngăn thành nhiều phòng cho sinh viên và người đi làm thuê.

Trong sáng cùng ngày, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, và Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra và xử lý hậu quả.

Vụ cháy khiến hai người tử vong tại chỗ là anh NNB (26 tuổi, quê Cà Mau) và chị NTLH (24 tuổi, quê Vĩnh Long).

Năm nạn nhân bị thương nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu. Trong đó, bốn thanh niên (từ 21 đến 29 tuổi) được đưa về Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu; riêng một bệnh nhi một tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại hiện trường, hơn 12 chiếc xe máy tại tầng trệt bị thiêu rụi hoàn toàn. Bà H, một người dân sống gần đó, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Đám cháy bùng lên lúc mọi người đang ngủ say. Lửa xuất phát từ nhà xe tầng trệt, khói đen kịt lùa thẳng theo lối cầu thang duy nhất lên các phòng trên khiến mọi người ngộp thở, không thấy đường thoát thân".

Anh HTA (37 tuổi, con trai chủ nhà) thẫn thờ ngồi trên vỉa hè với đôi bàn tay còn ám đen khói bụi. Anh cho biết lúc xảy ra cháy, anh đang ngủ ở tầng hai. Nghe tiếng la hét, anh choàng tỉnh và may mắn thoát ra được.

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N.TÂN

"Tôi cùng một số người đập bể ô lấy sáng của một phòng trọ để đưa một em bé ra ngoài an toàn. Lúc đó khói nhiều quá trời, tôi chỉ kịp báo cứu nạn là còn bố mẹ của bé kẹt trong phòng vệ sinh" – anh A nhớ lại.

Khoảnh khắc sinh tử và nỗ lực cứu người

Nhiều nhân chứng cho biết, do căn nhà sâu, chứa nhiều xe máy xăng nên khi cháy tạo ra nhiều tiếng nổ lớn và khói độc dày đặc.

Một người hàng xóm kể lại: "Rạng sáng tôi nghe tiếng đùng đùng liên tục, cứ ngỡ nhà bên cạnh sửa, dọn nhà gì đó. Khi chạy lên sân thượng thấy khói đen trùm sang cả nhà mình mới biết là cháy lớn".

Theo con trai chủ nhà, đám cháy bùng phát từ khu vực để xe, anh cùng phối hợp đập ô cửa lấy sáng để đưa một em bé ra ngoài. Ảnh: N.TÂN

Trong cơn hoảng loạn, nhiều người ở tầng hai đã dùng quần áo cột lại thành dây để xuống đất. Một số khác liều mình nhảy sang mái tôn nhà hàng xóm để thoát thân.

Cảnh sát phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: N.TÂN

Anh C, một người tham gia cứu nạn, xúc động kể về khoảnh khắc cứu bé gái: "Khói dày đặc, tối thui nên rất khó thấy đường. Ai đó trên lầu đã thả bé xuống cho người phía dưới chụp lấy. May mắn bé an toàn, còn những người lớn sau đó khi được đưa ra đều đã ngất xỉu vì ngạt khói".

Theo người dân địa phương, khi phát hiện lửa bùng phát, vợ chồng chủ nhà đã nỗ lực mở cửa thoát hiểm phía trước để mọi người chạy ra. Tuy nhiên, do khói bốc quá nhanh và dày đặc, những người ở các phòng phía sau không kịp thoát thân. Trong lúc chờ lực lượng chức năng, người dân xung quanh chỉ biết dùng nước tạt vào các vách tường lân cận ngăn cháy lan.

Một em bé được cứu thoát khỏi đám cháy. Ảnh: H.TÂM

Đại diện UBND phường Tân Thới Hiệp cho biết địa phương đã bước đầu hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng, mỗi người bị thương năm triệu đồng. Hiện chính quyền đang phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc TP.HCM nắm bắt gia cảnh các nạn nhân, đa phần là người từ tỉnh khác đến mưu sinh, để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Bước đầu, người dân nghi ngờ ngọn lửa xuất phát từ sự cố chập điện của các phương tiện tại khu vực nhà xe tầng trệt.