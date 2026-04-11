Bắt giữ người đốt nhà hàng của vợ cũ gây cháy lan 3 nhà hàng xóm 11/04/2026 16:21

(PLO)- Sau khi dùng hung khí tấn công chồng của vợ cũ bị thương, Thắng vào cắt dây hai bình gas châm lửa đốt nhà hàng, gây cháy lan sang 3 căn nhà bên cạnh.

Ngày 11-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ hình sự Bùi Toàn Thắng (41 tuổi, trú phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Hiện trường vụ việc Bùi Toàn Thắng châm lửa đốt nhà.

Trước đây, Thắng kết hôn với chị ĐTA (trú tại tổ 4, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) và có 2 con chung. Năm 2021, Thắng và chị A ly hôn, mỗi người nuôi một người con. Sau đó, chị A kết hôn với anh VVQ (45 tuổi, trú tại tổ 1, phường Văn Phú).

Khoảng 17 giờ chiều 10-4, Thắng đến gia đình vợ cũ. Trên đường đi, Thắng vào khu vực chợ Km6 thuộc phường Văn Phú mua 2 con dao làm công cụ. Tiếp đó, Thắng đi đến nhà hàng Lẩu Cua Sông (thuộc tổ dân phố Lương Thịnh, phường Văn Phú) là cửa hàng của vợ chồng chị A.

Tại đây, khi thấy anh Q đang đứng trước nhà hàng thì Thắng dùng dao tấn công anh. Theo phản xạ, anh Q phản kháng, con dao trong tay Thắng rơi xuống đất. Khi anh Q nhặt được con dao để tự vệ bản thân thì Thắng tiếp tục lấy con dao bầu trong người ra tấn công anh Q.

Bùi Toàn Thắng bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Lúc này, anh Q vừa bỏ chạy, đồng thời hô hào để chị A chạy trốn sang nhà hàng xóm. Thắng quay lại nhà hàng tìm chị A nhưng không thấy rồi đi vào bếp dùng dao bầu cắt dây 2 bình gas rồi châm lửa đốt làm cháy nhà hàng. Đám cháy lan sang 3 căn nhà hàng xóm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an phường Văn Phú huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức chữa cháy và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, với sự phối hợp của các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Thắng bị bắt giữ ngay sau đó và thu giữ vật chứng là hai con dao. Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng khai, thỉnh thoảng lên Lào Cai thăm con nhưng thường xuyên bị ngăn cản…rồi giữa Thắng và vợ chồng vợ cũ xảy ra mâu thuẫn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an đang tiếp tục điều tra, xác định thiệt hại tài sản làm căn cứ đánh giá hành vi phạm tội của Thắng.