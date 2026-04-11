Cháy lớn ở Hà Nội, thiêu rụi 6 xe máy và 1 ô tô 11/04/2026 13:05

(PLO)- Kho hàng nằm trong ngõ nhỏ nên khi cháy công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Sáng 11-4, một vụ cháy đã xảy ra tại kho hàng đông lạnh đóng tại số 95 ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, Hà Nội) làm hỏng sáu xe máy và một ô tô chở hàng.

Vụ cháy lớn tại kho hàng khói bốc lên cao.

Theo người dân địa phương, sáng sớm họ phát hiện lửa, cột khói đen bốc lên nghi ngút rồi lan rộng tại kho hàng. Người dân đã cố gắng dập lửa và gọi cứu hỏa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng chữa cháy, không để lửa lan ra rộng.

Hiện trường vụ cháy.

Do kho hàng nằm trong ngõ sâu nên công tác chữa cháy gặp khó khăn, lửa bùng lên dữ dội, khói đen cao khiến nhiều người lo sợ. Ngay sau đó, đám cháy đã được cảnh sát PCCC dập tắt.

Người dân tháo chạy khỏi vụ cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã cháy hỏng sáu xe máy và một ô tô tải chở hàng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ.