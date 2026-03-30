An ninh trật tự

Hình ảnh cháy dữ dội tại xưởng gỗ đối diện Bệnh viện K Tân Triều

(PLO)- Trong đêm, một xưởng gỗ đối diện Bệnh viện K thuộc phường Thanh Liệt, TP Hà Nội bốc cháy dữ dội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 23 giờ 40 phút đêm 29-3 đã xảy ra vụ cháy tại xưởng gỗ đối diện Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) thuộc địa phận phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy.

Ban đầu khói, lửa nhỏ xuất hiện và người dân nỗ lực dập nhưng không thành. Lửa bùng lên cháy dữ dội, người dân ở xưởng và ở cạnh hiện trường đã hô hoán di chuyển đồ đạc, báo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.

Người dân cho biết rạng sáng 30-3, ngọn lửa vẫn bốc cao hàng chục mét, khói đen bao trùm cả khu vực.

Cháy dữ dội, khói lửa bốc lên cao.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội chỉ đạo, huy động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do gỗ và hàng hoá dễ cháy, lửa lớn nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Người dân bất lực trước đám cháy.

Đến sáng nay vụ cháy đã được dập tắt. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Khói, lửa bốc lên cao.
Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập tắt đám cháy.
ĐẮC LAM
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
