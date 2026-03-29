Trích xuất camera, bắt giữ 2 người đi ô tô tấn công 1 sinh viên ở Hà Nội 29/03/2026 19:07

(PLO)- Sau khi tấn công một sinh viên, hai người đàn ông lên ô tô rời hiện trường nhưng công an đã trích xuất camera tìm ra và bắt giữ cả hai.

Ngày 29-3, Công an phường Yên Hoà (Hà Nội) bắt giữ hai người đàn ông trong vụ tấn công một nam sinh viên, gây rối trật tự công cộng vào đêm 28-3.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 15 phút đêm 28-3, sinh viên NQM (19 tuổi, trú Quảng Ninh) đi xe máy trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) thì va chạm với ô tô BKS 30M-627.xx.

Công an trích xuất camera và tìm ra những người liên quan.

Sau đó, xe ô tô đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, thì ép xe máy của sinh viên M vào vỉa hè. Hai người đàn ông xuống xe ô tô rồi dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ tấn công liên tiếp vào em M.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay trong đêm qua, Công an phường Yên Hoà đã rà soát, trích xuất camera hiện trường xác minh làm rõ những người liên quan.

Hai nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CA

Công an đã nhanh chóng bắt giữ hai nghi can là Giáp Đức S. (46 tuổi, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đ. (40 tuổi, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội).

Công an phường Yên Hoà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.