Khởi tố 74 bị can đã can thiệp vào hệ thống quan trắc môi trường 29/03/2026 13:13

(PLO)- 74 bị can liên quan việc can thiệp trực tiếp vào hệ thống quan trắc môi trường tự động bị khởi tố với 10 tội danh.

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 74 bị can với 10 tội danh liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các bị can chủ yếu thuộc 59 doanh nghiệp hoạt động xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước. Trong số các bị can còn có cán bộ, lãnh đạo đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Bị can Vũ Văn Hưng, Giám đốc Công ty Môi trường - TKV trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: VTV

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì làm rõ sai phạm tại các nhà máy: Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, môi trường. Đây là những đơn vị lớn phát sinh khí thải, nước thải.

Các đơn vị này buộc phải lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tại nguồn thải để giám sát. Tuy nhiên, các chỉ số môi trường khi truyền về Sở NN&MT lại bị can thiệp, chỉnh sửa tinh vi.

Bị can Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh. Ảnh: VTV.

Dù thiết bị quan trắc được dán niêm phong và có camera giám sát nhưng vẫn bị điều chỉnh từ xa bằng phần mềm. Các đối tượng can thiệp giảm chỉ số đầu ra để dữ liệu gửi về cơ quan quản lý luôn nằm trong mức cho phép.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định có gần 160 trạm quan trắc bị can thiệp, làm sai lệch dữ liệu. Con số này chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

Bị can Phạm Thanh Hùng. Ảnh: VTV.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện tình trạng làm sai lệch chỉ số tại các doanh nghiệp xả thải nên báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đấu tranh.

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ các đối tượng, khởi tố vụ án. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.