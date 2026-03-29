Khởi công xây dựng không gian tâm linh Chùa Da, nơi thờ tự 534 nhà báo liệt sĩ 29/03/2026 05:04

(PLO)- Chùa Da là ngôi chùa duy nhất trong cả nước có bàn thờ riêng tưởng niệm nhà báo cách mạng Việt Nam đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

Chiều 28-3, tại khối Hòa Tiến (phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng không gian tâm linh Chùa Da (Âu Lạc cổ tự).

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng không gian tâm linh Chùa Da (Âu Lạc cổ tự).

Tham dự buổi lễ có ông Thái Thanh Quý - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Lê Quốc Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Thận- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đại diện chính quyền địa phương, đông đảo người dân, tăng ni, phật tử…

Chùa Da- "địa chỉ đỏ"

Ông Lê Quốc Minh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng lẵng hoa của Hội Nhà báo Việt Nam cho nhà chùa.

Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) tọa lạc tại làng Lộc Đa trước đây, nay là xóm Hòa Tiến, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Từ trong ký ức của người dân làng Lộc Da, hình ảnh Bụt Chùa Da vẫn luôn hiện hữu như một biểu tượng thiêng liêng của niềm tin và đạo lý.

Chùa được dựng lên vào cuối thế kỷ XVII, sau đó được trùng tu vào năm 1889 dưới triều Vua Thành Thái nhà Nguyễn. Khi ấy, giữa rừng cây cổ thụ xanh um, có cây Da lớn tán phủ rộng trên ngôi Tam Bảo được tôn dựng uy nghi nên người dân thường gọi là Chùa Cây Da, hay Chùa Da.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Da còn gắn liền với những trang sử hào hùng của quê hương, Chùa Da là "địa chỉ đỏ" gắn liền với phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 -1931). Trong những năm tháng cao trào đấu tranh, nơi đây từng là địa điểm hội họp bí mật của Chi bộ Lộc Đa. Tại mái chùa này, những cuộc bàn bạc, vận động quần chúng đã diễn ra, góp phần vào các cuộc biểu tình chống thực dân Pháp đòi quyền sống, quyền tự do. Những đảng viên của Chi bộ Lộc Da-Đức Thịnh thuộc tổng Yên Trường đã dùng chiếc trống đại của chùa để cổ vũ cho cuộc biểu tình lịch sử ngày 1-5-1931 tại khu công nghiệp Trường Thi-Bến Thủy xưa.

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, chiến tranh và thời gian, ngôi chùa dần bị hư hại, chỉ còn lại dấu tích giữa tán cây rậm bao phủ nền cũ của ngôi Tam Bảo.

Quy hoạch tổng thể Chùa Da.

Thể theo nguyện vọng tha thiết của nhân dân và phật tử, ngày 19-10-2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định khôi phục và tôn tạo chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự). Dưới sự dẫn dắt của Đại đức Thích Đồng Tuệ và sự đồng thuận của chính quyền, phật tử, ngôi chùa dần được hồi sinh, từng bước ổn định sinh hoạt tôn giáo.

26 hạng mục của Chùa Da sẽ được trùng tu, xây dựng, với tổng kinh phí hơn 60 tỉ đồng, do người dân, phật tử và các mạnh thường quân ủng hộ.

Nơi hơn 500 nhà báo liệt sĩ "trở về"

Trong khuôn viên tổng quy hoạch xây dựng chùa sẽ xây dựng một Nhà tưởng niệm tri ân 534 nhà báo cách mạng Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Kiến trúc hài hòa với tổng thể chùa, nhưng vẫn có dấu ấn riêng biệt, thể hiện sự trân trọng đối với lực lượng làm báo cách mạng.

Hình ảnh các Nhà báo liệt sĩ tại Chùa Da.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh xúc động chia sẻ: "Đối với những người làm báo, nơi đây không chỉ là một công trình tâm linh, mà sẽ trở thành một điểm tựa tinh thần, nơi lưu giữ ký ức nghề nghiệp, nơi để tưởng niệm những đồng nghiệp đã ngã xuống vì sự thật, vì Tổ quốc và vì nhân dân; đồng thời cũng là không gian để mỗi người tự soi chiếu, nhắc nhở mình về trách nhiệm, về đạo đức và về lý tưởng làm nghề”.

Ông Lê Quốc Minh trân trọng ghi nhận tới nhà báo Nguyễn Văn Hiền - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An), người đã dành hơn 15 năm lặng lẽ sưu tầm, kết nối, gìn giữ thông tin về các nhà báo đã hy sinh. Đồng thời, phát nguyện cùng nhà chùa lập nơi thờ tự anh linh.

Việc xây dựng không gian tâm linh này không chỉ là nơi tưởng nhớ tiền nhân, và cũng là nơi để tự soi mình, tự nhắc mình sống và làm nghề cho xứng đáng.

Việc xây dựng không gian tâm linh tại Chùa Da hôm nay không chỉ là tiếp nối một tâm nguyện, mà còn là một cam kết: Các thế hệ người làm báo sẽ gìn giữ nơi này như một địa chỉ tinh thần bền vững - nơi mỗi người có thể đến thắp nén hương tưởng niệm, và cũng là nơi để tự rèn luyện, tự nhắc mình sống và làm nghề xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt viên gạch đầu tiên tại lễ động thổ.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, khi công trình hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một điểm hội tụ ý nghĩa không chỉ đối với những người làm báo, mà còn đối với đông đảo nhân dân, những người luôn trân trọng sự thật và những hy sinh thầm lặng”.

Nhà báo Trần Văn Hiền xúc động khi nơi thờ tự các nhà báo liệt sĩ sắp được chỉnh trang khang trang hơn.

Nhà báo Trần Văn Hiền cùng các đại biểu tại buổi Lễ.

Không chỉ là tác giả bài thơ “Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh”, ông còn nặng tình với những đồng nghiệp đã ngã xuống vì nghề báo. Suốt 15 năm, ông lặng lẽ thu thập thông tin, lần tìm danh tính các nhà báo liệt sĩ. Nỗi day dứt lớn nhất là nhiều người không còn thân nhân thờ tự, thậm chí chưa xác định được phần mộ.

Tháng 7-2020, Chùa Da tổ chức đại lễ cầu siêu, thỉnh anh linh các nhà báo liệt sĩ về an vị. Nhiều gia đình cũng gửi lại kỷ vật như máy ảnh, bút, sổ tay như một cách để người thân trở về trong không gian tưởng niệm chung.