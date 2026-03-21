Cô giáo 24 tuổi người dân tộc thiểu số Ơ Đu trúng cử đại biểu Quốc hội 21/03/2026 20:32

(PLO)- Lần đầu tiên tỉnh Nghệ An giới thiệu một ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ là người dân tộc Ơ Đu và đã trúng cử.

Chiều 21-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh chủ trì họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi, dân tộc Ơ Đu).

Tại Nghệ An, chị Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi), dân tộc Ơ Đu, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, trình độ cử nhân Giáo dục tiểu học, đã trúng cử đại biểu Quốc hội. Đây là lần đầu tiên Nghệ An có một nữ đại biểu trẻ tuổi là người dân tộc Ơ Đu. Đồng thời chị Lo Thị Bảo Vy cũng là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trước ngày bầu cử, cô giáo Bảo Vy cho biết việc ứng cử không phải áp lực mà là động lực và trách nhiệm của người trẻ. Chị tin rằng tuổi trẻ tuy còn ít trải nghiệm nhưng có nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và khát vọng cống hiến, đủ khả năng đảm đương việc lớn bằng sự nghiêm túc và trách nhiệm.

Không chỉ là một trong 7 nữ ứng cử viên trẻ nhất cả nước mà cô giáo Lo Thị Bảo Vy là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và đã trúng cử.

Sinh ra tại bản Văng Môn, xã Nga My, nơi cộng đồng Ơ Đu sinh sống tập trung với hơn 700 nhân khẩu, chị Bảo Vy xem việc được giới thiệu ứng cử là niềm tự hào lớn của đồng bào mình. Chị cho rằng hành trình của bản thân không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn đại diện cho niềm tin người dân tộc thiểu số có thể vươn lên bằng tri thức khi được tạo điều kiện học tập và phát triển.

Là giáo viên trẻ, cô giáo Bảo Vy tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, kết nối nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn thông qua chương trình “Học cùng em”. Từ thực tế giảng dạy và thiện nguyện, chị càng tin giáo dục là con đường bền vững để thay đổi cuộc sống và phát triển quê hương.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy quan tâm chính sách giáo dục vùng sâu, vùng xa.

Trong chương trình hành động, chị Bảo Vy đặc biệt quan tâm chính sách giáo dục vùng sâu, vùng xa, mong muốn mọi trẻ em đều được học tập an toàn, đầy đủ. Chị khẳng định sẽ tiếp tục tận tâm với nghề giáo, đồng hành cùng học sinh khó khăn và đóng góp tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số tại nghị trường.

Dân tộc Ơ Đu, còn gọi là Tày Hạt, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn- Khmer, là một trong những dân tộc thiểu số ít người nhất Việt Nam. Năm 2017, Nghệ An triển khai đề án hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội cộng đồng Ơ Đu nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo tồn bản sắc văn hóa.