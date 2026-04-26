Lâm Đồng: 100 xã rớt chuẩn, chỉ còn 3 xã đủ điều kiện thành lập phường 26/04/2026 18:04

(PLO)- Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, sau khi rà soát chỉ có ba xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh về rà soát đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện thành lập phường trên địa bàn.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, trước đó, sở này có công văn đề nghị 103 xã trên địa bàn tỉnh (trừ 20 phường và một đặc khu) rà soát điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường. Đến ngày 25-4, Sở Nội vụ nhận được văn bản rà soát, đề xuất của ba xã Đức Trọng, Cư Jút và Hàm Thuận Nam; 100 xã còn lại không có báo cáo đề xuất.

Trung tâm hành chính xã Hàm Thuận Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Trên cơ sở số liệu hiện có, Sở Nội vụ rà soát sơ bộ thì các địa phương còn lại cơ bản thiếu tiêu chí thu chi ngân sách, tỉ lệ dân số đô thị trên quy mô dân số của đơn vị hành chính, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, tỉ lệ hộ nghèo… và không có đề xuất về nội dung thành lập phường mới.

Đối với xã Đức Trọng, quy mô dân số của tính đến 31-12-2025 là 88.784 người, diện tích tự nhiên hơn 148 km2 . Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Lâm Đồng, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Lâm Đồng năm 2025 ước đạt 64,7 triệu đồng/người/năm và kết quả tự đánh giá thu nhập bình quân đầu người xã Đức Trọng đạt 110 triệu đồng/năm. Tổng cộng điểm các tiêu chí: 77.25 điểm/75 điểm. Điểm đánh giá: đạt.

Theo quy hoạch, xã Đức Trọng được xác định có điều kiện tự nhiên thuận lợi về đất đai, khí hậu ôn hòa và hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng, đặc biệt là cảng hàng không Liên Khương và các trục quốc lộ kết nối với vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. Đức Trọng có vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển logistics nông sản và thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế tri thức của tỉnh.

Xã Cư Jút có tổng dân số toàn sau sáp nhập là 50.500 người; diện tích tự nhiên hơn 104 km2 Thu nhập bình quân trên đầu người trên địa bàn xã đạt trên 75 triệu đồng/người/năm. Tổng cộng điểm các tiêu chí: 90.31 điểm/75 điểm. Điểm đánh giá: đạt.

Một góc xã Cư Jút.

Theo quy hoạch, đô thị Ea T’ling mở rộng (trung tâm huyện Cư Jút cũ) là hạt nhân của đô thị, là đầu mối giao thông, giao lưu dịch vụ thương mại. Với vị trí giáp Campuchia thông qua các cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Peur, khu vực này đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương biên giới quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy kết nối thương mại với Campuchia và khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng.

Xã Hàm Thuận Nam là khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao, dân số đô thị là 18.801 người/tổng dân số toàn xã Hàm Thuận Nam sau sáp nhập là 33.452 người; diện tích tự nhiên là 110,96 km2. Thu nhập bình quân đầu người là 68 triệu đồng/người/năm. Tổng cộng điểm các tiêu chí: 84.0 điểm/75 điểm. Điểm đánh giá: Đạt.

Theo quy hoạch xã Hàm Thuận Nam là trung tâm của huyện Hàm Thuận Nam cũ, giữ vai trò hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển và là đầu mối thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội của khu vực. Khu vực đô thị Thuận Nam đã được xác định đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Theo Sở Nội vụ, về quy trình, thủ tục, , sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Cụ thể sẽ thực hiện khảo sát, viết đề án thành lập phường, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã, cấp tỉnh thông qua, trình Chính phủ thẩm định trước 15-6 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.