Lâm Đồng: 6 địa phương kiến nghị kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã 17/04/2026 16:14

(PLO)- Sau khi kết quả thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã được công bố, sáu địa phương đã có văn bản kiến nghị xem xét lại.

Chiều 17-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập cuộc họp rà soát kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã, sau khi nhận được kiến nghị từ sáu địa phương là Hàm Thuận Nam, Đông Giang, Hồng Sơn, Tuyên Quang, Tân Minh và Hòa Thắng.

Động thái này diễn ra ngay sau khi tỉnh công bố kết quả phân loại 124 xã, phường, đặc khu – trong đó có 70 đơn vị loại I, 49 đơn vị loại II và 5 đơn vị loại III.

Xã Hàm Thuận Nam kiến nghị xem xét để nâng địa phương xếp loại I.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận thông báo, UBND các xã: Hàm Thuận Nam, Tân Minh, Hồng Sơn, Tuyên Quang, Đông Giang và Hòa Thắng đã đồng loạt có ý kiến không thống nhất với điểm số thẩm định.

Các kiến nghị này được chia thành hai nhóm, trong đó nhóm các địa phương cho rằng cách chấm điểm của Sở Nội vụ làm họ mất đi vị thế vốn có.

Cụ thể, xã Hàm Thuận Nam là trường hợp đáng chú ý nhất. Địa phương này tự chấm 75,75 điểm (đạt loại I) nhưng thẩm định chỉ còn 74,5 điểm (loại II). Nút thắt nằm ở tiêu chí hộ nghèo khi xã đạt tỉ lệ 2,58%, quy đổi được 4,92 điểm. Hàm Thuận Nam đề nghị làm tròn thành 4,5 điểm thay vì bị cắt xuống còn 4 điểm như kết quả thẩm định, bởi chỉ 0,5 điểm này đã trực tiếp làm thay đổi mức phân loại của cả một địa phương.

Xã Tân Minh khẳng định qua rà soát thực tế xã đạt tới 79 điểm (đạt chuẩn loại I), thay vì con số 73 điểm như kết quả công bố. UBND xã Hồng Sơn đề nghị điều chỉnh tăng thêm 8,5 điểm (từ 74 điểm lên 82,5 điểm), các tiêu chí bị vênh điểm tập trung ở tỉ lệ lao động phi nông nghiệp (tăng 1,5 điểm) và thu chi ngân sách (tăng 7 điểm) để khẳng định vị thế xã loại I.

Xã Tân Minh cho rằng địa phương đủ điểm xếp loại I.

Riêng xã Tuyên Quang hiện đang xếp loại III với 57,5 điểm. Địa phương kiến nghị xem xét lại tiêu chí tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch và các nguyên tắc làm tròn để được "thăng hạng" lên loại II.

Khác với nhóm trên, hai xã Hòa Thắng và Đông Giang đều đang xếp loại II không yêu cầu thay đổi mức phân loại.

Tuy nhiên, các địa phương này đề nghị Sở Nội vụ điều chỉnh lại các tiêu chí thành phần để đảm bảo điểm số phản ánh chính xác kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn, tránh làm mất đi nỗ lực của địa phương trong các con số thống kê.

Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp nhận, xem xét các ý kiến kèm theo tài liệu chứng minh từ các địa phương, trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.