Vì sao Lâm Đồng đủ tiêu chuẩn trở thành tỉnh loại I? 17/04/2026 12:19

(PLO)- Với 86,5/100 điểm, vượt ngưỡng 75 điểm, Lâm Đồng đủ điều kiện được xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết quả chấm điểm phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh: Lâm Đồng đạt 86,5/100 điểm, vượt ngưỡng 75 điểm theo Nghị định 307/2025/NĐ-CP (Nghị định 307) để đủ điều kiện được xếp tỉnh loại I.

Bản đồ tỉnh Lâm Đồng.

Theo Nghị định 307, đơn vị hành chính cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam được phân thành 4 loại: Loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III dựa trên phương pháp tính điểm. Hà Nội và TP.HCM là đơn vị loại đặc biệt; Loại I các thành phố trực thuộc trung ương còn lại (như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ...) và một số tỉnh có quy mô.

Loại II và III là các tỉnh còn lại được phân hạng dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích, số đơn vị hành chính trực thuộc, và các yếu tố kinh tế - xã hội đặc thù.

Nghị định 307 ra đời trong bối cảnh sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ.

Lâm Đồng đạt tỉnh loại I nhờ diện tích và dân số đều đạt điểm tối đa.

Việc phân loại được thực hiện dựa trên quy định của Chính phủ, tính điểm tối đa 100 điểm, đánh giá trên 5 nhóm tiêu chuẩn (diện tích, dân số, kinh tế - xã hội…) với tổng số điểm tối đa 100 điểm và điểm ưu tiên (nếu có).

Trong bối cảnh nhiều địa phương vừa sáp nhập, quy mô thay đổi mạnh, bảng điểm của Lâm Đồng nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi mức điểm cao mà còn bởi cách các tiêu chí được cộng dồn và tạo lợi thế rõ rệt.

Không ít người đặt câu hỏi: Dựa trên cơ sở nào mà một tỉnh miền núi như Lâm Đồng lại đạt số điểm cao đến vậy? Tiêu chí nào đã đưa Lâm Đồng đứng ngang hàng với các địa phương có quy mô lớn trên cả nước?

Thực tế, bảng điểm của Lâm Đồng là sự cộng hưởng của những lợi thế tự nhiên và sự bứt phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính.

Ở tiêu chí quy mô dân số, Lâm Đồng đạt tối đa 25 điểm với gần 3,94 triệu người tính đến cuối năm 2025. Với đặc thù tỉnh miền núi, cách tính linh hoạt theo quy định đã giúp địa phương nhanh chóng chạm trần điểm.

Không kém cạnh, tiêu chí diện tích tự nhiên cũng mang về 25/25 điểm khi Lâm Đồng sở hữu diện tích hơn 24.233 km² – một con số vượt chuẩn tới hơn 300%. Chỉ riêng hai tiêu chí này đã giúp tỉnh “bỏ túi” một nửa tổng điểm.

Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến Lâm Đồng đạt 74,02%, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (51,14%).

Ở nhóm tiêu chí kinh tế - xã hội, Lâm Đồng đạt 21,5/40 điểm, mức khá nhưng chưa thực sự nổi trội. Cụ thể thu – chi ngân sách: đạt 6/8 điểm, phản ánh năng lực tài chính ở mức ổn định; cơ cấu kinh tế (công nghiệp – xây dựng – dịch vụ): 56,7%, đạt 1/3 điểm; lao động phi nông nghiệp: 47,47%, đạt 1/3 điểm; thu nhập bình quân đầu người: 64,7 triệu đồng/năm, thấp hơn mức bình quân cả nước (70,8 triệu đồng), đạt 2/3 điểm

Những con số này cho thấy dù quy mô lớn, nhưng chất lượng phát triển kinh tế vẫn còn dư địa để cải thiện.

Một trong những điểm đáng chú ý là tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 74,02%, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (51,14%), giúp Lâm Đồng đạt tối đa 3/3 điểm ở tiêu chí này.

Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều yếu tố đặc thù như có 5 xã có đường biên giới quốc gia trên đất liền; sở hữu các di tích quốc gia đặc biệt như Cát Tiên, tuyến đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh

Đặc biệt, với diện tích lớn vượt chuẩn 24.233,07 km2 , đạt 302,91% so với quy định…Lâm Đồng được cộng 10 điểm ưu tiên tối đa yếu tố góp phần quan trọng nâng tổng điểm lên 86,5.

Là tỉnh loại I, Lâm Đồng đang đứng trước nhiều thách thức ở phía trước.

Từ các tiêu chí trên, có thể thấy điểm số cao của Lâm Đồng không phải cao ngẫu nhiên mà đến từ quy mô vượt trội (dân số, diện tích) kết hợp với một số điểm sáng về quản lý, chuyển đổi số.

Tuy nhiên, bảng điểm cũng đặt ra một câu hỏi ngược lại: Khi đã đạt chuẩn loại I, Lâm Đồng sẽ làm gì để nâng chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, thay vì chỉ đạt về quy mô?

Với 86,5 điểm, Lâm Đồng không chỉ khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Tây Nguyên mà còn mở ra cơ hội về cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư lớn hơn. Tuy nhiên thách thức lớn nhất lúc này không nằm ở những con số trên Đề án mà là bản lĩnh biến những tiềm năng đưa đời sống người dân bứt phá xứng tầm hơn với xếp loại vừa đạt được.

Hiện Sở Nội vụ đang hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ xem xét, quyết định, chính thức đưa Lâm Đồng bước vào vị thế mới trên bản đồ hành chính quốc gia.