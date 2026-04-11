Lâm Đồng bắt tay 'gã khổng lồ' BCG của Hoa Kỳ vẽ lại quy hoạch 11/04/2026 11:41

(PLO)- "Gã khổng lồ" BCG, một trong ba công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới đứng đầu liên danh tư vấn quy hoạch cho tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc về tiến độ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Hồng Hải (thứ 3 từ trái sang) đang trực tiếp khảo sát dự án đường ven biển.

Điểm nhấn đặc biệt trong quá trình điều chỉnh quy hoạch lần này chính là sự đồng hành của The Boston Consulting Group (BCG), một trong ba công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới (nhóm "Big Three").

Đại diện đơn vị tư vấn - gã khổng lồ BCG có ý kiến.

Kết luận nhấn mạnh: Rà soát lại toàn bộ cơ sở dữ liệu, tránh sai lệch, thiếu sót; xác định rõ danh mục dự án trọng điểm, dự án động lực giai đoạn 2021–2030; phân loại cụ thể dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, bảo đảm khả năng triển khai thực tế để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Thông thường, quy hoạch các địa phương thường đi theo lối mòn chia đều nguồn lực. Tuy nhiên, Lâm Đồng với sự tư vấn của BCG đang chọn chiến lược "trọng điểm và động lực".

Việc đưa vào các loại hình hạ tầng như đường sắt nhẹ hay khu kinh tế ven biển trong bối cảnh sáp nhập, liên kết vùng cho thấy tư duy mở rộng không gian phát triển không còn bị bó hẹp bởi địa giới hành chính cũ. Đây là sự hợp lý về mặt kinh tế quy mô.

Phối cảnh Khu kinh tế ven biển phía Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Ông Nguyễn Hồng Hải đặc biệt lưu ý về định hướng đưa Lâm Đồng trở thành “Trung tâm năng lượng xanh quốc gia” phải đi đôi với đề xuất đẩy nhanh phát triển nguồn năng lượng nền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn trước mắt để đề xuất cho phù hợp…

Phối cảnh đường ven biển tỉnh Lâm Đồng.

Cho tới thời điểm này, những bước đi của Lâm Đồng đang đúng hướng khi chọn tư vấn mạnh, chuẩn quốc tế; đúng trọng tâm khi tập trung vào dự án động lực, hạ tầng kết nối và đúng quy trình khi mở rộng tham vấn, tăng tính phản biện.