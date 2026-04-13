Lâm Đồng tạm dừng giải quyết việc điều động công chức ra ngoài tỉnh 13/04/2026 10:17

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng siết chặt việc điều động công chức, viên chức để dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu về việc điều động công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Việc siết chặt điều động công chức, viên chức để tỉnh Lâm Đồng dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền giao biên chế chính thức và hoàn thành việc tuyển dụng công chức năm 2026, tỉnh sẽ có những điều chỉnh về nhân sự.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ công chức nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Sở Nội vụ đề nghị tạm thời chưa giải quyết việc điều động công chức ra ngoài tỉnh.

Sở Nội vụ đề nghị điều động linh hoạt trong nội bộ giữa khối Đảng, khối Nhà nước trong cùng xã, phường, đặc khu và giữa các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Tuy nhiên, việc điều động phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và sở trường, kinh nghiệm công tác. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế công chức của địa phương đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với việc điều động công chức trong tỉnh từ sở, ban, ngành này sang sở, ban, ngành khác; từ sở, ban, ngành đến xã, phường, đặc khu và ngược lại thì chỉ xem xét, giải quyết đối với trường hợp thật sự cần thiết.

Cơ quan, địa phương tiếp nhận và cơ quan cho chuyển công tác phải có văn bản đề nghị gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Văn bản đề nghị phải thể hiện rõ tình hình sử dụng biên chế, thực trạng bố trí công chức đối với từng vị trí việc làm; tính cấp thiết và hệ quả xảy ra nếu không thực hiện tiếp nhận công chức.

Việc yêu cầu các đơn vị phải chứng minh "hệ quả xảy ra nếu không được tiếp nhận" là một cách làm mới, buộc các nhà quản lý phải tính toán kỹ lưỡng về giá trị của từng vị trí việc làm thay vì điều động theo cảm tính.

Đối với cơ quan, đơn vị cho chuyển công tác phải nêu rõ việc công chức chuyển đi không ảnh hưởng đến thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.