Bộ Công an khen thưởng công an Lâm Đồng triệt phá vụ sản xuất cà phê bẩn 08/04/2026 17:49

(PLO)- Bộ Công an khen thưởng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng về thành tích khám phá nhanh vụ sản xuất cà phê giả, cướp tiệm vàng đêm giao thừa và lừa đảo không gian mạng.

Ngày 8-4, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị sơ kết công tác quý I-2026 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong quý I-2026, tỉ lệ phá án của Công an tỉnh Lâm Đồng đạt 91,09%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,49%.

Một trong những chiến công lớn là triệt phá đường dây sản xuất cà phê bẩn. Cuối tháng 1-2026, từ việc kiểm tra xe tải nghi vấn, lực lượng Cảnh sát Kinh tế phát hiện sai phạm tại công ty World Coffee.

Những thùng cà phê giả với bao bì bắt mắt.

Tại đây, công an bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hơn 8 tấn cà phê giả. Các đối tượng đã dùng hỗn hợp đậu nành trộn hương liệu công nghiệp độc hại để đánh lừa người tiêu dùng nhằm trục lợi.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên không gian mạng. Nhóm này lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng cùng toàn bộ tài liệu, phương tiện gây án.

2 tên cướp tiệm vàng đêm giao thừa bị khởi tố.

Ngoài ra, công an nhanh chóng bắt giữ các đối tượng vụ cướp tiệm vàng đêm giao thừa (ngày 16-2).

Thời điểm đó, hai thanh niên đeo khẩu trang, đi xe Air Blade vào tiệm vàng giả vờ mua hàng rồi giật sợi dây chuyền và lắc tay. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 74 triệu đồng.

Đại tá Trần Văn Mười trao quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị.

Các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đã làm việc xuyên Tết và chưa đầy 24 giờ, đến 15 giờ ngày 17-2, đã xác định, bắt giữ hai nghi phạm Lê Anh Huy (18 tuổi) và Trần Đỗ Thanh Phong (18 tuổi) cùng ngụ xã Quảng Lập, thu giữ phương tiện gây án cùng toàn bộ tài sản bị cướp giật…

Ghi nhận kết quả đấu tranh, Bộ Công an quyết định thưởng nóng 20 triệu đồng/đơn vị đối với Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Các đơn vị phối hợp gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các địa bàn Bắc Gia Nghĩa, Bảo Lâm 3, Nam Thành, Quảng Lập cũng được thưởng 15 triệu đồng/đơn vị.