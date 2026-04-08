Sự thật vụ sản phụ bị chồng bạo hành tại bệnh viện II Lâm Đồng 08/04/2026 05:52

(PLO)- Sản phụ bị chồng bạo hành trước sảnh Bệnh viện II Lâm Đồng và có người quay video đưa lên Facebook khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.

Tối 7-4, liên quan đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một sản phụ bị người đàn ông đánh trước Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) Công an phường B’Lao, cho biết đã vào cuộc, làm việc với những người liên quan trong đoạn video nói trên.

Cảnh người đàn ông đánh thai phụ trước sảnh bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, tối 6-4, đoạn clip trên được chia sẻ chóng mặt trên Facebook khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ người đàn ông trên.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ngày 3-4, khi anh NXT (25 tuổi) đưa vợ là chị PTKL (20 tuổi), trú tại xã Đạ Huoai đến Bệnh viện II Lâm Đồng để khám thai và chờ sinh.

Đến khoảng hơn 15 giờ ngày 6-4, sản phụ L tự ý bỏ đi ra khỏi khoa sản không chấp hành việc thăm khám và nằm theo dõi theo yêu cầu của các bác sĩ và cự cãi với chồng.

Do bức xúc, anh T đã ra ngoài hành lang bệnh viện gặp vợ tát vào mặt vợ và yêu cầu quay lại khoa thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó, chị L quay lại khoa sản, đến khoảng 17 giờ cùng ngày sản phụ L được bác sĩ khoa sản tiến hành mổ sanh và sanh được hai bé gái song sinh mẹ tròn con vuông.

Công an làm việc với người chồng.

Làm việc với Công an phường B’Lao, sản phụ L thừa nhận bản thân có một phần lỗi và không có khiếu nại đối với sự việc.

Chị L cho biết nguyên nhân xảy ra do chị không chấp hành theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho vợ chồng chị vì đã gây mất trật tự tại nơi khám, chữa bệnh, cũng như hành động nóng nảy của chồng và tạo điều kiện để chồng tập trung chăm sóc cho chị L và hai con.

Phía Bệnh viện II Lâm Đồng cũng không có yêu cầu xử lý.