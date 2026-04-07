Hé lộ hồ sơ đăng kiểm của xe khách rơi xuống vực làm 4 người tử vong 07/04/2026 11:12

(PLO)- Xe khách rơi xuống vực từng bị đánh trượt đăng kiểm lần đầu và trong cùng ngày đăng kiểm lại thì đạt, được dán tem.

Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực làm bốn người tử vong; 11 người khác bị thương, sáng nay 7-4, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Cơ quan CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực.

Tài xế hốt hoảng hô to xe mất thắng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập tài xế Trần Thanh Sơn (38 tuổi, thường trú phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy, kết quả không có hai chất kích thích trên trong hơi thở và trong máu của tài xế này.

Như đã đưa, lúc 15 giờ 30 chiều 6-4, tại km16+300 đường ĐT715 thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng xảy ra vụ tai nạn giao thông của xe khách 86H-054.61 do tài xế Trần Thanh Sơn điều khiển di chuyển từ hướng Mũi Né đi Phan Rí Cửa, đến địa điểm trên thì tự gây tai nạn.

Hậu quả, bốn nạn nhân tử vong, 11 người bị thương, xe khách hư hỏng hoàn toàn.

Chiếc xe khách rơi xuống vực chỉ còn là đống sắt vụn.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm Đỗ Văn Hải (22 tuổi), Nguyễn Văn Cường (35 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Khoa. Đến khuya ngày 6-4, đã chuyển 2 nạn nhân bị thương nặng vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Cũng trong đêm 6-4, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Ông Nguyễn Hồng Hải (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm các nạn nhân tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Hồng Hải thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với trường hợp tử vong và 2 triệu đồng đối với những người bị thương.

UBND xã Hòa Thắng nơi xảy ra vụ tai nạn trao hỗ trợ 3 triệu đồng/người đối với trường hợp tử vong và 1 triệu đồng/người đối với những người bị thương.

Bước đầu xác định tài xế Trần Thanh Sơn có Giấy phép lái xe hạng D2, do Sở GTVT Bạc Liêu (cũ) cấp có giá trị đến 24-1-2030.

Tại cơ quan Công an, tài xế khai thời điểm 15 giờ 30 ngày 6-4 khi đang điều khiển xe khách biển số 86H-054.61 chở 16 thợ lặn từ La Gi về Phan Rí Cửa, đến ngã ba Bàu Trắng, xe khách bỗng nhiên mất thắng khi đang xuống dốc với tốc độ rất cao. Tài xế đã cố gắng ghìm tay lái nhưng bất thành và xe sạt lề lọt xuống vực hơn 10m.

Điều này cũng phù hợp với một số lời khai của các nạn nhân, trước khi xe khách rơi xuống vực đã nghe tài xế hốt hoảng hô to xe đã mất thắng.

Một nguồn tin cho biết nhiều khả năng xe khách nói trên qua giám định ban đầu bị hư cupen xilanh.

Trong hệ thống phanh thủy lực, cupen xilanh (Wheel Cylinder Cup) là một linh kiện cao su nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng.

Một thanh niên may mắn sống sót được đưa ra khỏi xe đi cấp cứu.

Đánh trượt kiểm định vào sáng rồi lại đạt ngay trong ngày

Đối với một chiếc xe đã hơn 15 năm tuổi, hiện tượng lão hóa cao su là không tránh khỏi. Khi hệ thống phanh phải làm việc liên tục, sinh nhiệt cực lớn, nếu Wheel Cylinder Cup bị biến dạng hoặc rách, dầu phanh sẽ rò rỉ ngay lập tức. Kết quả là toàn bộ hệ thống phanh bị vô hiệu hóa.

Nhiều ý kiến cho rằng tài xế gây tai nạn do mất phanh sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc có bị truy cứu hay không phụ thuộc vào kết quả điều tra kỹ thuật (do lỗi khách quan của xe hay lỗi chủ quan của tài xế không bảo dưỡng/kiểm tra).

Cẩu xe khỏi hiện trường.

Cụ thể, được miễn, giảm trách nhiệm hình sự: Nếu chứng minh được xe mất phanh do sự cố kỹ thuật đột ngột (như đường ống phanh nứt đột ngột dù xe vẫn còn hạn đăng kiểm và bảo dưỡng định kỳ).

Vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Nếu mất phanh do chủ xe, tài xế không bảo dưỡng, kiểm tra xe, hoặc cố tình sử dụng xe không đảm bảo an toàn.

Bước đầu xác định chiếc xe trên hiệu HDK 29, chủ sở hữu là ông PTN, sản xuất tại Việt Nam năm 2010 và chỉ còn 16 ngày nữa là hết hạn đăng kiểm (23-4-2026).

Theo hồ sơ, lần kiểm định gần nhất của chiếc xe này là ngày 24-1-2026 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8502D Ninh Thuận (Khánh Hòa) lần đầu tiên không đạt. Sau đó, cũng trong ngày 24-1, cũng tại Trung tâm đăng kiểm này, chiếc xe được chấm đạt, dán tem kiểm định.

Chiếc xe gây tai nạn đã bước sang tuổi thứ 16, độ tuổi đòi hỏi việc kiểm định ngặt nghèo 3 tháng/lần. Việc xe từng bị đánh trượt kiểm định vào sáng ngày 24-1 rồi lại đạt ngay trong ngày là một tình tiết then chốt mà cơ quan điều tra sẽ làm rõ.

PLO tiếp tục theo dõi và thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.