Lật xe khách xuống vực sâu tại Lâm Đồng, ít nhất 4 người tử vong 06/04/2026 16:41

(PLO)- Chiếc xe khách chở 16 người bất ngờ lật xuống vực sâu tại xã Hòa Thắng, Lâm Đồng khiến ít nhất 4 người tử vong tại chỗ và 10 người bị thương.

Vào lúc 16 giờ chiều nay (6-4), một chiếc xe khách chở 16 người lưu thông trên tuyến đường ven biển ĐT 716, đoạn gần khu vực Bàu Trắng thuộc xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng thì gặp tai nạn, lật xuống vực sâu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách rơi xuống vực khoảng gần 10m và bị hư hỏng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến ít nhất 4 người tử vong tại chỗ. 10 người bị thương đang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né để cấp cứu.

Chiếc xe khách hư hỏng hoàn toàn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định xe khách mang biển kiểm soát 86H-045.61, hiện chưa rõ danh tính người điều khiển. Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, đã có mặt tại hiện trường cùng lực lượng công an chỉ đạo công tác cứu hộ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, xe chở tổng cộng 16 người. Ngoài 4 người tử vong và 10 người đã được đưa đi cấp cứu, lực lượng cứu hộ đang điều xe cẩu đến để lật xác xe, tìm kiếm 2 người còn lại đang mất tích.

Xe cẩu đang đưa xe khách ra khỏi hiện trường.

PLO sẽ tiếp tục thông tin vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.