Lâm Đồng: Khen thưởng vụ truy đuổi 550km bắt tên cướp tiệm vàng tại biên giới 06/04/2026 12:14

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng tập thể và cá nhân vụ truy đuổi 550km bắt tên cướp tiệm vàng tại biên giới với Lào sau hơn 50 giờ gây án.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Toàn Hằng tại xã Nhân Cơ đối với 1 tập thể và 1 cá nhân.

Thượng tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự và Thượng tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Hình ảnh tên cướp tiệm vàng.

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 1-1, trên địa bàn thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cướp tiệm vàng Toàn Hằng. Tài sản bị chiếm đoạt là vàng trang sức, tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Vào thời điểm trên, chủ tiệm vàng đang đứng tại quầy thì một thanh niên đi xe mô tô hiệu Wave màu trắng dừng trước tiệm rồi vào trong hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm vàng đang cầm số trang sức giới thiệu thì thanh niên này bất ngờ giật toàn bộ số vàng trên tay chủ tiệm rồi ra xe nổ máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước tính chất manh động, liều lĩnh của vụ cướp tiệm vàng, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Công an xã Nhân Cơ và các đơn vị liên quan triển khai truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định nghi can là Phan Bảo Nhật (33 tuổi, trú tại xã Nhân Cơ). Theo Cơ quan điều tra, Nhật là người thông thạo địa bàn. Nghi can đã nhiều lần đi qua các tiệm vàng trên địa bàn nhằm thăm dò, lựa chọn mục tiêu, đồng thời chuẩn bị quần áo thay đổi đặc điểm nhận dạng, phương tiện và biển số xe giả để phục vụ việc tẩu thoát.

Camera ghi lại hướng tẩu thoát của nghi can.

Với thủ đoạn tinh vi, Nhật liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, gây không ít khó khăn cho công tác truy xét. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mà trực tiếp là Thượng tá Trần Văn Trà cùng các đơn vị nghiệp vụ, sau hơn 50 giờ truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ Nhật khi nghi can đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, cách hiện trường gây án khoảng 550 km.

Phan Nhật Bảo bị bắt tại cửa khẩu Bờ Y sau hơn 50 giờ gây án.

Phan Bảo Nhật cũng khai, sau khi cướp được vàng có ý định vượt biên qua Lào để trốn tránh pháp luật, nên đã di chuyển qua nhiều địa phương và đến cửa khẩu Bờ Y. Tại cơ quan Công an, Nhật khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản và Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án và đã trao trả cho người bị hại.