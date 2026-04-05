Khen thưởng vụ triệt phá chuỗi nha khoa 'chui' đưa hối lộ cho cán bộ y tế 05/04/2026 17:28

(PLO)- Nhóm bác sĩ dỏm đã lập 6 phòng khám nha khoa chui, đưa hối lộ cho cán bộ y tế để trồng, nhổ răng cho gần 1.000 người, chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trong đó có vụ triệt phá chuỗi phòng khám nha khoa "chui” đưa hối lộ cho cán bộ ngành y tế để hoạt động trái pháp luật.

Phòng khám Sài Gòn Smile Dental, 1 trong 6 phòng khám chui nhóm này lập ra để lừa dối khách hàng.

Theo đó, khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có hành vi lừa dối khách hàng; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ đối với tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Công bố lệnh khám xét đối với 1 trong chuỗi 6 phòng khám nha khoa lừa dối khách hàng.

Hai cá nhân được khen trong vụ này là Thiếu tá Nguyễn Sỹ Thuận, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Đại úy Vũ Hưng, cán bộ Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực y tế, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm gây tổn hại đến sức khỏe của người dân.

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt giam Nguyễn Văn Đồng.

Như PLO đã đưa, từ cuối năm 2024 đến tháng 9-2025, các phòng khám nha khoa tại Lâm Đồng mọc lên như nấm, hoạt động bát nháo nhưng gần như không bị xử lý. Những dấu hiệu bất thường này đã được Phòng Cảnh sát Kinh tế đưa vào tầm ngắm.

Quá trình trinh sát hé lộ, Bùi Huy Thiện (ngụ TP.HCM), Nguyễn Văn Đồng (ngụ Đắk Lắk) cùng đồng phạm dù không có chuyên môn y tế nhưng đã cấu kết lập chuỗi sáu phòng khám nha khoa chui tại Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Khám xét nhà riêng Nguyễn Văn Đồng.

Các bác sĩ dỏm không bằng cấp đã ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn như nhổ, trồng, bọc răng vô tội vạ. Việc này gây hậu quả khôn lường về sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng cho hàng trăm người cao tuổi.

Thống kê ban đầu, từ tháng 11-2024 đến tháng 10-2025, chuỗi phòng khám này đã thực hiện 873 lượt điều trị, thu lợi bất chính gần 8 tỉ đồng. Lợi nhuận được chia theo tỉ lệ cổ phần góp vốn.

Công bố quyết định khởi tố đối với một bị can trong chuỗi phòng khám nha khoa trái pháp luật.

Để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đồng đã năm lần đưa hối lộ 55 triệu đồng cho ông Phan Đình Lộc, thanh tra viên; bốn lần đưa 30 triệu đồng cho ông Đoàn Quang Huy, cựu Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế. Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ Sở Y tế trên để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Khám xét nhà riêng cựu chánh thanh tra Sở Y tế.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn, Bùi Xuân Dũng để điều tra các hành vi đưa hối lộ, lừa dối khách hàng và đang tiếp tục mở rộng vụ án.