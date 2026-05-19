Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, bắt quỳ và ép lau chân 19/05/2026 10:33

(PLO)- Một nữ sinh ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, bắt quỳ và ép lau chân. Gia đình và nhà trường đã báo công an để phối hợp xác minh, xử lý.

Ngày 19-5, một lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận nhà trường đang phối hợp với gia đình và công an để xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 6 của trường bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Cháu V bị bắt lau chân cho người khác. Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu của PLO, nạn nhân liên quan vụ việc là em HAV, học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Quang Diệu.

Bà H.N.O.E (mẹ của em V) cho biết gia đình đã trình báo cơ quan công an, yêu cầu xử lý nhóm người đã đánh, gây thương tích và khiến con gái bà sang chấn tâm lý.

Theo lời người mẹ, khoảng 16 giờ ngày 17-5, một người quen gọi điện báo em V bị đánh. Khi về nhà, thấy con gái hoảng loạn, có nhiều vết bầm nên vợ chồng bà đưa con đến bệnh viện thăm khám, điều trị. “Con gái tôi bị xây xát nhiều vị trí ở tay chân, vùng đầu, một bên tai nghe không rõ, khuôn mặt bị bầm tím và tinh thần hoảng loạn”, người mẹ nói.

Vẫn lời người mẹ, lúc đầu con gái bà chỉ ngồi khóc, không dám kể lại sự việc với gia đình. Sau nhiều lần được người thân động viên, trấn an, em V mới dám nói ra sự thật.

Theo lời bà E, trưa 17-5, em V sang nhà bạn chơi. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, một bạn nữ đã nhắn tin và gọi em V đến khu vực gần Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) để nói chuyện.

Khi em V cùng bạn đến nơi thì gặp một nhóm khoảng 10 người (gồm cả nam và nữ) đứng chờ.

Tại đây, con gái bà bị cả nhóm đánh hội đồng vào vùng đầu, mặt... Nhóm này còn bắt em V quỳ xin lỗi, lau chân người khác… khiến em bị thương tích và hoảng loạn tinh thần. Sau khi biết con bị hành hung, người mẹ đã làm đơn trình báo công an.

“Khi nghe con kể và thấy được clip, hình ảnh… tôi rất bức xúc, đau xót. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe, đảm bảo an toàn cho con tôi tiếp tục đến trường”, người mẹ chia sẻ thêm.

Ngồi cạnh mẹ, em V cho biết một bạn nữ tên Đ cho rằng đã bị V “cướp người yêu” và hôm 17-5, bạn nữ này cùng cả nhóm liên tục đánh V và có hành vi như trong clip.