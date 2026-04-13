Quảng Ngãi: Họp khẩn vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trước cổng trường 13/04/2026 19:20

(PLO)- Chính quyền địa phương họp khẩn với các đơn vị liên quan để thống nhất hướng xử lý vụ bạo lực học đường gây bức xúc dư luận ở Quảng Ngãi.

Chiều 13-4, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì cuộc họp với ban giám hiệu Trường THCS Bình Thuận và đại diện các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc nữ sinh lớp 7 trường này bị nhóm nam sinh cùng trường đánh hội đồng.

Theo ông Hiền, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai học sinh T và B. Trong quá trình tiếp xúc, hai bên lời qua tiếng lại, hẹn gặp để giải quyết dẫn đến xô xát.

Cuộc họp làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm; đồng thời kiểm soát, xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng. Trong lúc xảy ra vụ việc, em B còn bị anh trai của một học sinh khác hành hung khiến vụ việc trở nên phức tạp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc. Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để nắm tình hình điều trị ban đầu. Theo nguyện vọng gia đình, hiện em B đang được theo dõi sức khỏe tại một cơ sở y tế ở Đà Nẵng.

Song song đó, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh liên quan; đồng thời vận động các em sớm ổn định tâm lý, trở lại trường học. Đến nay, đã có 2/3 học sinh liên quan đi học lại, một học sinh vẫn đang nghỉ để ổn định tinh thần.

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường theo dõi, hỗ trợ tâm lý học sinh; không để xảy ra tình trạng kỳ thị, gây áp lực đối với các em liên quan. Chính quyền địa phương cũng vận động gia đình các bên giữ bình tĩnh, trao đổi trên tinh thần hòa giải, tránh phát sinh mâu thuẫn kéo dài.

Về hướng xử lý, công an đang điều tra, làm rõ vụ việc trên cơ sở kết quả giám định, tài liệu liên quan. Các cá nhân tham gia, kể cả học sinh và người ngoài trường, sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

"Quan điểm là xử lý nghiêm, đúng người, đúng hành vi; đồng thời chú trọng giáo dục để các em nhận thức, sửa chữa sai phạm", ông Hiền nói.

Trước đó, UBND xã Vạn Tường đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. Công an xã được giao chủ trì làm rõ nguyên nhân, đối tượng, mức độ vi phạm; đồng thời kiểm soát, xử lý thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Phòng Văn hóa - Xã hội được giao tham mưu giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; định hướng dư luận. Trường THCS Bình Thuận phải rà soát vụ việc, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra; đồng thời kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền, tăng cường quản lý học sinh.