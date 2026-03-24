Công an vào cuộc vụ 1 nữ sinh ở Đồng Nai bị đánh hội đồng 24/03/2026 08:50

(PLO)- Theo thông tin ban đầu, công an xác minh do mâu thuẫn cá nhân, 5 nữ học sinh đã vây đánh hội đồng một nữ sinh.

Ngày 24-3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an phường Trảng Dài đã xử lý vụ việc 1 nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác rồi quay lại clip.

Theo đó, chiều 23-3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc 1 nhóm học sinh đánh nhau trên địa bàn, kèm theo clip bị quay lại và lan truyền trên mạng xã hội nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh của 2 Trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài (đều ở phường Trảng Dài) đã có hành vi đánh hội đồng em BL (học sinh lớp 8, Trường THCS Trảng Dài). Nhóm này đã dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, nắm tóc kéo giật, khiến nạn nhân bị đau, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Nữ sinh bị đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Công an phường Trảng Dài đang làm việc với các cá nhân liên quan, gia đình và nhà trường để có hướng xử lý.

Như PLO đưa tin, chiều 23-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một nữ sinh mặc áo thể dục của trường Trung học cơ sở trên địa bàn phường Trảng Dài bị 3 học sinh nữ vây đánh túi bụi nằm dưới đất.

Clip dài 1 phút 45 giây quay lại cảnh một nữ sinh mặc áo thể dục có logo Trường Trung học tại phường Trảng Dài đứng bên hẻm nhỏ bị một nhóm nữ khác đi xe đạp điện đến. Sau đó nhóm nữ sinh mặc áo khoác bịt kín mặt lao vào đánh, đá túm tóc kéo gục xuống đường. Nữ sinh bị đánh không dám phản kháng.

Clip đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận và nhiều người lo lắng về tình trạng bạo lực học đường.