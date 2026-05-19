Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hoa viếng Bác 19/05/2026 09:50

(PLO)- Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn đại biểu dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 19-5, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026).

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Tham gia đoàn còn có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Đoàn đại biểu TP.HCM đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu TP.HCM đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Trong sáng nay, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Qua đó, tôn vinh những tập thể, cá nhân là điển hình tiêu biểu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác trên toàn TP.HCM.