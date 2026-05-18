Kết nạp 19 công nhân ưu tú vào Đảng nhân dịp sinh nhật Bác 18/05/2026 15:45

(PLO)- Lễ kết nạp đảng viên diễn ra tại Côn Đảo, gắn liền hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống, khẳng định vai trò của công nhân trong xây dựng Đảng.

Ngày 18-5, tại Di tích lịch sử Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM phối hợp Đảng ủy đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ kết nạp 19 đảng viên mới là công nhân, người lao động ưu tú.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026). Tham dự buổi lễ có ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM; ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo.

Trong không khí trang nghiêm tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 đảng viên mới đã tuyên thệ, thể hiện quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

19 đảng viên mới đọc lời tuyên thệ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Các đảng viên mới đều là công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Đáng chú ý, trong số 19 đảng viên mới có hai cặp vợ chồng cùng được kết nạp, gồm Nguyễn Thị Nhị - Đậu Công Phú và Nguyễn Thị Hồng Duyên - Nguyễn Văn Đông, đều công tác tại Công ty CP Đầu tư Thái Bình.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM, trao quyết định kết nạp Đảng cho công nhân, người lao động. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Phùng Thái Quang cho biết công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Theo ông Phùng Thái Quang, thời gian tới, tổ chức Công đoàn TP.HCM tiếp tục đại diện, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, LĐLĐ TP.HCM trao 40 phần quà cho đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Côn Đảo; đồng thời tổ chức trồng cây tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”.

Trước đó, sáng 18-5, đoàn cán bộ công đoàn, công nhân, lao động tiêu biểu TP.HCM do ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM).

Tại đây, đoàn đã dành phút mặc niệm, dâng vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn cũng đến dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.